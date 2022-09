Parlament sa má zaoberať Gyimesiho zákazom dúhových vlajok na budovách, v návrhu zákona je za porušenie pokuta

Bez propagácie orientácie

Matovič návrh podporil

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Zákazom symbolov propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie v budovách štátnych inštitúcií sa má zaoberať Národná rada SR na svojej schôdzi, ktorá by sa mala začať na budúci týždeň 20. septembra.Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o štátnych symbolom, predkladá poslanec György Gyimesi (OľaNO) spolu s Tomášom Tarabom, ktorý kandidoval za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Za porušenie tohto ustanovenia navrhujú pokutu do 7-tisíc eur, ktorú by mohol právnickej osobe uložiť okresný úrad. Zákaz umiestňovania symbolov má podľa návrhu platiť pre interiér budov aj zvonka na budovách štátnych inštitúcií. Týkať sa má aj objektu, v ktorom sídli verejný ochranca práv. Práve úrad ombudsmanky vyvesil dúhovú vlajku v deň dúhového pochodu na podporu LGBT komunity.Gyimesi s Tarabom chcú zakázať umiestniť „symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie“. Zdôvodňujú to tým, že podľa Ústavy SR sa Slovenská republika neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.Verejné inštitúcie, ktoré najmä vyvesením vlajky podporujú niektoré ideológie, podľa poslancov „nielen porušujú Ústavu SR, ale navyše významne polarizujú spoločnosť a nepriamo diskriminujú osoby iného názoru.“Gyimesi návrh predložil bez toho, aby o tom hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vopred informoval, za čo si v poslaneckom klube vyslúžil kritiku. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pred časom vyzval Gyimesiho, aby návrh stiahol. Zastal sa ho však predseda hnutia Igor Matovič , podľa ktorého je návrh správny.