Štvrtok 1.1.2026
Meniny má Nový rok
Denník - Správy
|
01. januára 2026
Policajti zadržali trojicu cudzincov, podozrievajú ich z výbuchov bankomatov
Kukláči z Pohotovostných policajných útvarov v Bratislave a Trenčíne zadržali 29. decembra na diaľničnom odpočívadle v Stupave v okrese Malacky tri osoby cudzej štátnej príslušnosti, podozrivé z vlámania do ...
1.1.2026 (SITA.sk) - Kukláči z Pohotovostných policajných útvarov v Bratislave a Trenčíne zadržali 29. decembra na diaľničnom odpočívadle v Stupave v okrese Malacky tri osoby cudzej štátnej príslušnosti, podozrivé z vlámania do bankomatov pomocou výbuchu. So zadržanými osobami boli vykonané procesné úkony na riadne objasnenie veci.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne vzniesol obvinenie jednej osobe moldavskej štátnej príslušnosti pre zločin krádeže spáchanej vlámaním, a to výbuchom bankomatu a následnou krádežou finančnej hotovosti. Obvinenie sa vzťahuje na skutok spáchaný 17. októbra 2025 v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa, kde bola spôsobená škoda krádežou finančnej hotovosti vo výške takmer 40 000 eur a škoda poškodením majetku vo výške viac ako 45 000 eur,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. Spisový materiál spolu s podnetom na väzobné stíhanie obvineného bol odovzdaný dozorujúcemu prokurátorovi.
Podľa polície naďalej prebiehajú procesné úkony na objasnenie ďalšieho podobného skutku výbuchu bankomatu a následnej krádeže finančnej hotovosti v obci Dolná Súča v okreseTrenčín, ako aj preverovania ďalších súvisiacich skutočností. Z dôvodu prebiehajúceho trestného konania polícia momentálne neposkytne viac informácií.
V priebehu minulého roku došlo v rôznych častiach Slovenska k viacerým útokom na bankomaty pomocou výbušnín. Jeden zo zatiaľ posledných v decembri minulého roku nielenže rozmetal bankomat v Chtelnici, ale poškodil tiež budovu na námestí, v ktorej sídli obecný úrad a sú v nej aj viaceré komerčné prevádzky.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zadržali trojicu cudzincov, podozrievajú ich z výbuchov bankomatov © SITA Všetky práva vyhradené.
