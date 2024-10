Policajti zadržali ukrajinského hackera, ktorý žil v Rovinke a v Nemecku napáchal viac než dvojmiliónové škody

Získal prístupové údaje zamestnanca

Zaistili viacero dôležitých stôp

24.10.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský hacker páchal trestnú činnosť v Nemecku a žil v Rovinke, spôsobil škody vo výške 2,4 milióna eur. Bratislavská kriminálka ho spolu s kolegami zo Stuttgatru zadržala.Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, obvinený 38-ročný Sergeii P. sa v súčasnej dobe nachádza vo vydávacej väzbe, kde o jeho vydaní na trestné stíhanie do Nemecka rozhodne príslušný súd.Obvinený podľa polície v roku 2018 získal prístupové údaje zamestnanca nemeckej súkromnej spoločnosti poskytujúcej IT služby.„Prostredníctvom softwaru na vzdialenú údržbu získal prístup do infraštruktúry firemných zákazníkov IT spoločnosti a následne pomocou ransomvéru v marci 2019 zašifroval IT systémy 22 spoločností a spôsobil im ekonomické škody vo výške približne 2,4 milióna eur," uvádza polícia.Obvinený požadoval za dešifrovanie výkupné, ktoré zaplatilo celkovo šesť spoločností, medzi nimi aj Štátne divadlo v Stuttgarte, v celkovej výške približne 100-tisíc eur.Na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu zrealizovali policajti bratislavskej krajskej kriminálky akciu s názvom „hacker“.Tej sa priamo zúčastnili aj policajti Landeskriminalamt Baden-Württemberg, v súčinnosti s príslušníkmi Pohotovostného policajného útvaru Bratislava.V rámci domovej prehliadky v byte na Slnečnicovej ulici v Rovinke zaistili viacero stôp dôležitých pre trestné konanie ako počítač, notebook, pevné disky, USB kľúče, kryptopeňaženku spolu s prístupovými heslami, ako aj množstvo písomných dokumentov a iných stôp.„Okrem uvedeného sa v byte obvineného našli aj omamné a psychotropné látky, ktoré sú v súčasnej dobe predmetom znaleckého skúmania," dodal hovorca.