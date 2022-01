Policajti zadržali v Trnave a Hrnčiarovciach nad Parnou dílerov pervitínu, hrozia im roky väzenia (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi 47-ročného Trnavčana a 45-ročného muža z obce v okrese Trnava.Kriminalisti oboch mužov sledovali už dlhšie, nakoniec ich zadržali pri drogovej razii v stredu dopoludnia v Trnave a v Hrnčiarovciach nad Parnou. Ako informovala trnavská polícia na sociálnej sieti, policajti prehľadali dva byty na Prednádraží v Trnave a ďalší policajný tím zasahoval v rodinnom dome v obci pri Trnave. Pri prehliadke auta, ktoré používal starší muž, policajti našli a zaistili plastové vrecko, v ktorom ukrýval minimálne 247 dávok pervitínu. Ďalšie drogy polícia zaistila v jednom z trnavských bytov.Z distribúcie drog ich usvedčili navyše aj osoby, ktoré drogy od nich kupovali. Za gram pervitínu si od užívateľov pýtali od 40 do 50 eur. Policajní experti predbežne vyhodnotili iba menšiu časť zaistených drog, z ktorých by sa dalo vyrobiť viac ako 300 dávok. Celkové množstvo drog podľa zaistenej gramáže sa očakáva násobne vyššie.Policajný vyšetrovateľ oboch obvinených zadržal a zároveň spracoval návrh na podnet pre prokurátora, aby boli obaja stíhaní väzobne. Do rozhodnutia súdu zostávajú zadržaní v cele policajného zaistenia. Obom mužom momentálne hrozí za výrobu a predaj drog strata slobody na 10 až 15 rokov. Právna kvalifikácia sa môže po kompletnej expertíze ešte zmeniť a tresty môžu byť napokon vyššie.