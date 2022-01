Rokovania USA s Moskvou pokračujú, Lavrov opakovane odmietol ruskú inváziu na Ukrajinu

Rokovania v hodine dvanástej

Rozširovanie NATO

Rokovania neboli úplne zbytočné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Americký minister zahraničia Antony Blinken a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov sa v piatok zišli na rokovaniach, aby diskutovali o obavách Západu z ruskej invázie na Ukrajinu. Diplomati však už na začiatku varovali, že prelom v rokovaniach zrejme nedosiahnu.Za posledné mesiace Rusko zhromaždilo neďaleko ukrajinských hrajíc odhadom 100-tisíc vojakov, čo vyvolalo znepokojenie z možnej agresie Kremľa. Moskva tieto špekulácie odmieta.Spojené štáty a ich spojenci sa usilujú zastať jednotné stanovisko, aby invázii zabránili. Opakovane pritom hovoria o vážnych následkoch pre Rusko v podobe ekonomických sankcií.Po rokovaniach, ktoré sa podľa Blinkena uskutočnili v „kritickej chvíli“, sa Lavrov vyjadril, že boli „konštruktívne a užitočné“.Spojené štáty podľa ruského šéfa diplomacie súhlasili s tým, že budúci týždeň písomne odpovedia na požiadavky Ruska. Moskva chce záruky, že sa Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nerozšíri o Ukrajinu, nebude pri ruských hraniciach rozmiestňovať zbrane ani vojakov a stiahne svoje sily zo strednej a východnej Európy.USA a NATO odmietli požiadavky ako neprijateľné. Sú však otvorené menej drastickým opatreniam. „Nemôžem povedať, či sme na správnej ceste alebo nie. Dozvieme sa to, keď dostaneme písomnú odpoveď USA na všetky naše návrhy,“ skonštatoval Lavrov.Blinken sa vyjadril, že neočakával prelom v rokovaniach, ale obe strany sú na „jasnejšej ceste“ k pochopeniu vzájomných obáv. Šéf americkej diplomacie konštatoval, že Lavrov síce opakovane odmietol napadnutie Ukrajiny, ale zdôraznil, že USA ani spojenci nie sú o pravdivosti jeho tvrdení presvedčení.„Pozeráme sa na to, čo je viditeľné pre všetkých, a sú to skutky a činy a nie slová, ktoré robia rozdiel,“ doplnil. Ako tiež povedal, Spojené štáty sú otvorené stretnutiu prezidentov Joea Bidena a Vladimira Putina.