Policajtov chcel vytlačiť z cesty, zastavili ho až výstrely. Vodič so zákazom šoférovania mal drogy v sebe aj v aute (foto)

Policajtov chcel z cesty vytlačiť

Drogy v krvi aj v aute

5.4.2023 (SITA.sk) - Ako informuje na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia, akcia sa začala vo Dvoroch nad Žitavou v Novozámockom okrese, kde policajti PMJ z Nitry počas svojej služby spozorovali v obci Strekov vozidlo BMW, ktorého vodič mal mať podľa ich informácií uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Policajti chceli uvedené vozidlo zastaviť, pričom vodič nereagoval na svetelnú ani zvukovú signalizáciu.Vodič zrýchlil a bezdôvodne prechádzal do protismeru, čím ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky a chcel ujsť. Policajti použili varovný výstrel do vzduchu, ale vodič unikal rýchlosťou viac ako 150 km/h. Unikajúci vodič sa dokonca snažil policajné vozidlo vytlačiť z cesty.Po opakovaných výzvach policajt vystrelil na ľavé predné koleso, ani to ale vodiča nezastavilo. Po niekoľkých kilometroch zišiel do poľa, kde už ho policajti zadržali. Ako sa ukázalo, bol na ľavom ramene postrelený, preto mu policajti okamžite poskytli prvú pomoc a zavolali rýchlu záchrannú službu.Zadržaný muž uviedol, že sa snažil ujsť preto, lebo má zadržané vodičské oprávnenie. Následnou lustráciou sa to aj potvrdilo, má uložený zákaz šoférovať do roku 2030. Následne bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom, ale keďže javil známky požitia omamných a psychotropných látok, bol podrobený odberu biologického materiálu.Z odberu vyšlo, že je pozitívny na amfetamín a metamfetamín. „Na miesto bol vyslaný aj služobný pes pre podozrenie, že vo vozidle sa môžu nachádzať drogy. Vo vozidle bol nájdený hašiš, marihuana a pervitín, ktoré putovali na expertízne skúmanie,“ uviedla polícia.Novozámockí policajti začali voči mužovi trestné stíhanie pre trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia a pre drogovú trestnú činnosť. Okolnosťami vykonaného služobného zákroku sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra