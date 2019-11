Polícia a Europol znefunkčnili propagandistickú sieť Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. novembra (TASR) - Amák, hlavný propagandistický orgán teroristickej skupiny Islamský štát (IS), ktorý je považovaný za "tlačovú agentúru" tejto radikálnej islamistickej organizácie, je už "mimo hry". Uviedla to v pondelok belgická televízna stanica RTBF.Podľa uvedeného zdroja ide o výsledok rozsiahleho kybernetického útoku, za ktorým stoja experti belgickej federálnej polície a Európskeho policajného úradu (Europol).Operácia sa uskutočnila minulý týždeň vo štvrtok a v piatok. Podľa RTBF - s odvolaním sa na zdroje z policajného prostredia - išlo o "komplikovaný" zásah, pričom príprava samotnej kybernetickej operácie trvala takmer rok.Technickí experti Europolu museli čeliť neočakávaným prekážkam, avšak podľa údajov belgickej federálnej prokuratúry bola operácia nakoniec úspešná a podarilo sa znefunkčniť tisíce internetových účtov.Islamský štát (známy aj pod akronymom Dáiš) sa po kybernetickom útoku snaží Amák opätovne spustiť, zatiaľ sa mu to však nedarí, uviedla RTBF. Po podobnom kybernetickom útoku v roku 2018 sa Islamskému štátu podarilo svoj propagandistický orgán dosť rýchlo "oživiť".Viac detailov o minulotýždňovej kybernetickej operácii proti Dáišu by mal v priebehu pondelka poskytnúť Europol.