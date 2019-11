Strany majú ešte necelý týždeň na podanie kandidačných listín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. novembra (TASR) - Politické strany, hnutia a koalície majú ešte necelý týždeň na to, aby podali kandidačné listiny do parlamentných volieb. Termín na ich podanie uplynie v nedeľu 1. decembra o polnoci. Návrh kandidátky ešte nedoručil žiaden subjekt. Pre TASR to uviedla Silvia Keratová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.Kandidátku musia politické subjekty doručiť elektronicky alebo listom zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ponúknuť na nej môžu najviac 150 mien.S kandidátkou musia politické subjekty zaplatiť volebnú kauciu 17.000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.Do 1. decembra musia strany spolu s kandidátkou podať aj zoznam členov najvyššieho orgánu strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Oficiálna volebná kampaň sa začala 5. novembra. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.