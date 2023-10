Polícia a únia nevidiacich zorganizovali na Deň bielej palice preventívnu akciu. Ako v nej dopadli vodiči?

Jeden priechod v Nitre je najhorší

Vodiči nie sú vždy ohľaduplní

12.10.2023 (SITA.sk) - Zvyšovať bezpečnosť chodcov s bielou palicou v premávke bolo cieľom 14. ročníka dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice, ktorú spoločne s Prezídiom Policajného zboru zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska . Situáciu mapovali na 42 priechodoch v 38 mestách.Celkovo zaznamenali 5 823 vozidiel, z toho 4 804 vodičov figurantovi s bielou palicou na priechode zastavilo a 1 019 nie, čo je 17,5 percenta nedisciplinovaných vodičov.„Oproti minulému roku ide o mierne zlepšenie, pretože v roku 2022 nedalo prednosť nevidiacim 19,1 percenta vodičov,“ uviedla koordinátorka Dňa bielej palice Ivana Frčová.Najlepšie výsledky dosiahol Žilinský kraj, v ktorom napočítali najnižší počet bezohľadných vodičov, len 11,8 percenta.Tento kraj má prvenstvo aj v rámci miest s najnižším počtom nerešpektujúcich vodičov. Z celkového počtu 135 vodičov nevidiacemu nezastavili v Námestove iba dvaja.Naopak, Košický kraj si pripisuje negatívne prvenstvo, pretože až 219 vodičov nevidiaceho odignorovalo, čo je 28,6 percenta.Najhorším priechodom sa stal priechod v Nitre na Dolnočermánskej ulici, kde signál nevidiaceho nerešpektovalo až 106 vodičov.Októbrový dátum si organizátori nevyberali náhodne, pretože 15. októbra si ľudia so zrakovým postihnutím pripomínajú Svetový deň bielej palice.Upozorňuje na dôležitosť tejto pomôcky v ich životoch. Svoj záujem prejsť cez priechod nevidiaci signalizuje zodvihnutím palice na niekoľko sekúnd nad vozovku.Správne by mal vodič zareagovať tým, že pred priechodom zastaví a nechá nevidiaceho prejsť. Ako potvrdzujú čísla aktuálneho ročníka, nie vždy sú vodiči voči ľuďom so zrakovým postihnutím ohľaduplní.Dnes ich však boli hliadky dopravnej polície a informátori únie na chyby len upozornili a za správnu reakciu pochválili.