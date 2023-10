Smer a Hlas majú pozastavené členstvo v Strane európskych socialistov, prejaví sa to zrejme aj v europarlamente

Kritika proruských postojov

Sankcie aj vylúčenie

Môžu stratiť svoj vplyv

12.10.2023 (SITA.sk) - Vedenie Strany európskych socialistov vo štvrtok rozhodlo o pozastavení plného členstva strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a aj asociovaného členstva strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Poukazuje pri tom na jasný odklon Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov a tiež spojenie s radikálne pravicovou Slovenskou národnou stranou (SNS) „Predsedníctvo k tomuto kroku pristúpilo po tom, čo sa líder Smeru-SD Robert Fico jasne odklonil od hodnôt rodiny PES. A, navyše, v dôsledku obáv, ktoré sa objavili po ohlásení vládnej koalície Smeru-SD, Hlasu-SD a radikálnej pravicovej strany,“ uvádza sa vo vyhlásení strany.Informuje o tom paneurópska spravodajská webová stránka špecializovaná na politiky Európskej únie Euractiv.Európski socialisti kritizovali stranu Smer za proruské postoje, konkrétne za odmietnutie poskytnutia vojenskej pomoci Ukrajine. Tiež pripomínali, že koalícia s krajnou pravicou by mala byť pre ľavicové strany červenou čiarou.Po reakcii volali aj vysokopostavení európski politici, napríklad portugalský predseda vlády António Costa. V liste žiadali predsedníctvo PES o reakciu aj socialisti z Nemecka, Holandska alebo Rakúska.Fico vo videu odkázal, že rétoriku voči Ukrajine nebude meniť, ani keby ho to malo stáť členstvo. Líder Hlasu Peter Pellegrini na túto hrozbu reagoval slovami, že majú na rozdiel od Smeru výhodu, že ich socialisti nemôžu vyhodiť, keďže ešte nie sú plnými členmi.Ako ďalej informuje Euractiv, pozastavenie členstva pre Smer a Hlas sa pravdepodobne odzrkadlí aj v Európskom parlamente.Podpredseda europarlamentnej frakcie Socialistov a Demokratov Pedro Marques začiatkom októbra povedal, že aj jeho skupina v Európskom parlamente bude v otázke členstva nasledovať Stranu európskych socialistov.„Sme znepokojení rétorikou Roberta Fica. Ak bude táto rétorika pokračovať a zmení sa na činy, môže sa začať proces sankcií a je možné aj vylúčenie,“ uviedol.Vylúčenie z frakcie by mohlo mať za dôsledok stratu politického vplyvu europoslankýň za Smer Moniky Beňovej Kataríny Roth Neveďalovej , prípadne aj Roberta Hajšela , ktorý bol zvolený na kandidátke Smeru, ale nie je jeho členom.Prišli by o pozície vo výboroch alebo vedení europarlamentu, o čom rozhodujú politické skupiny.Agentúra SITA požiada o stanovisko stranu Smer-SD.