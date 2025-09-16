Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudmila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. septembra 2025

Polícia bude dohliadať na bezpečnosť cyklistických pretekov Okolo Slovenska, upozorňuje aj na obmedzenia


Tagy: Cyklistické preteky Dopravné obmedzenia Okolo Slovenska slovenská polícia

Policajti budú v dňoch 17. až 21. septembra zabezpečovať verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky počas 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Ako ďalej ...



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Policajti budú v dňoch 17. až 21. septembra zabezpečovať verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky počas 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Ako ďalej informovalo policajné prezídium, preteky sa uskutočnia na trasách medzi mestami Bardejov – Svidník – Košice – Kežmarok – Banská Bystrica – Vráble – Sládkovičovo – Nová Dubnica – Kohútka.


Počas jednotlivých etáp budeme dohliadať na bezpečnosť účastníkov aj divákov, regulovať dopravu a v spolupráci s organizátormi zabezpečovať bezproblémový priebeh podujatia," uviedli policajti.

Dopravné obmedzenia


Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že medzinárodné cyklistické preteky prinesú dopravné obmedzenia v okresoch Bardejov, Svidník, Prešov, Kežmarok a Poprad.

Pelotón prejde dotknutými úsekmi v stredu 17. septembra približne od 12:00 do 17:00 v okresoch Bardejov a Stropkov, vo štvrtok 18. septembra od 10:00 do 12:30 v okresoch Svidník, Bardejov, Sabinov, Prešov a v piatok 19. septembra platia obmedzenia od 10:00 do 12:00 pre okresy Kežmarok a Poprad. V uvedenom čase budú platiť uzávierky ciest a obmedzenia dopravy v obciach a mestách, ktorými povedie trasa pretekov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť


Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov a príslušníkov polície. Zároveň žiada, aby vodiči svoje vozidlá neparkovali pri ceste „Je potrebné rátať s možným zdržaním pri prejazde dotknutými úsekmi a v prípade potreby zvážiť využitie alternatívnych trás,“ upozornila polícia.

Na cyklistov čaká počas piatich etáp takmer 800 súťažných kilometrov. Podrobné informácie o trasách a časoch prejazdu pelotónu sú dostupné na oficiálnych stránkach podujatia www.okoloslovenska.com.







Zdroj: SITA.sk - Polícia bude dohliadať na bezpečnosť cyklistických pretekov Okolo Slovenska, upozorňuje aj na obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistické preteky Dopravné obmedzenia Okolo Slovenska slovenská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Otvorená kultúra! vyzýva členov Rady FPU aj verejnosť, nová štruktúra fondu zruší množstvo programov
<< predchádzajúci článok
Trump po dlhom zdráhaní označil Rusko za agresora

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 