Polícia bude dohliadať na viaceré protesty v Trnavskom kraji, v Trnave môže dôjsť k obmedzeniu dopravy

4.4.2025 (SITA.sk) - Policajti budú v piatok počas verejných zhromaždení v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci a Senici dohliadať na ich nerušený priebeh, dodržiavanie verejného poriadku a budú zabezpečovať ochranu života, zdravia a majetku zúčastnených aj nezúčastnených osôb.Trnavská krajská polícia na sociálnej sieti ďalej informovala, že v prípade akýchkoľvek incidentov budú policajti pripravení v súlade so zákonom prijať adekvátne opatrenia.„Vodičom dávame do pozornosti, že v súvislosti s verejným zhromaždením plánovaným v meste Trnava môže dôjsť na nevyhnutne potrebný čas k obmedzeniu premávky v blízkosti križovatky ulíc Kollárova, Hospodárska a Dohnányho," uviedla polícia.Organizátori protestného zhromaždenia na Námestí SNP v Trnave so začiatkom oinformovali, že jeho súčasťou bude „hlučný pochod“ z námestia cez Ulicu A. Žarnova, Kollárovu a Hospodársku ulicu. Keďže pôjdu po ceste, na krátky čas obmedzia dopravu v tejto časti mesta.Polícia apeluje na všetkých účastníkov zhromaždení, aby dodržiavali pokyny organizátorov a polície, a správali sa ohľaduplne voči ostatným.