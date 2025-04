Blanár sa zúčastnil na rokovaní NATO v Bruseli, témou boli obranné výdavky aj mier na Ukrajine – FOTO

Potrebné je nájsť zhodu na národnej úrovni

4.4.2025 (SITA.sk) - Posilnenie výdavkov na obranu zo strany členských krajín NATO mier na Ukrajine , ale aj bezpečnosť v Indopacifiku – to boli témy štvrtkového rokovania 32 spojeneckých ministrov zahraničných vecí a generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho v Bruseli. Na zasadnutí bol prvýkrát prítomný aj nový americký minister zahraničných vecí Marco Rubio "Na stole je návrh zvýšiť obranné výdavky až na úroveň piatich percent HDP. Deklaroval som za Slovenskú republiku, že napĺňame svoju povinnosť vynakladať na obranu dve percentá a sme pripravení na diskusiu o ďalšom navýšení tejto sumy," povedal po rokovaní šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Podľa jeho slov bude prioritou dosiahnutie vnútroštátneho konsenzu medzi relevantnými politickými stranami. Potrebné je tiež nájsť zhodu na národnej úrovni na tom, do akých obranných spôsobilostí by Slovensko malo investovať, či na takéto investície máme dostatok finančných prostriedkov v čase konsolidácie verejných financií a či má slovenský obranný priemysel dostatočnú kapacitu takéto investície zvládnuť."Preto sa domnievam, že to bude skôr postupné navyšovanie obranných výdavkov a otáznou naďalej ostáva aj jeho cieľová úroveň," dodal Blanár. Téma posilnenia obranných výdavkov bude kľúčová aj na nadchádzajúcom aliančnom samite v Haagu v júni tohto roka.Ministri ďalej diskutovali o mierovom riešení konfliktu na Ukrajine . Šéf slovenského rezortu zahraničných vecí zopakoval pozíciu SR, že tento konflikt nemá vojenské riešenie, je potrebné ho ukončiť čo najskorším prímerím a pokračovať v mierových rokovaniach až do dosiahnutia úplného mieru."Podporil som novú americkú administratívu a vyjadril poďakovanie ministrovi Spojených štátov amerických Marcovi Rubiovi za americkú mierovú iniciatívu vo vojne na Ukrajine. Žiadna z členských krajín na rokovaní nespochybňovala mierové riešenie tohto konfliktu, dôraz naň zaznieval z každej strany a mal naozaj veľkú podporu," priblížil minister Blanár.Vyzdvihol, že nový americký minister zahraničia jednoznačne rozptýlil akékoľvek pochybnosti o tom, že by USA chceli nejakým spôsobom vycúvať z NATO. "Práve naopak, Spojené štáty americké slovami svojho šéfa diplomacie Marca Rubia vyjadrili veľkú podporu Severoatlantickej aliancii. Našou úlohou v Európe je teraz prevziať za našu vlastnú bezpečnosť väčší diel zodpovednosti," povedal Blanár.Slovenská republika sa podľa Blanára prikláňa k tomu, že je potrebné rokovať zároveň s Čínou o všetkých otázkach, ktoré môžu byť otvorené aj vo vzťahu k bezpečnosti Severoatlantickej aliancie."Je potrebné udržiavať kontakty, pretože Čína je veľmi dôležitý obchodný partner pre Európsku úniu , a teda i priamo pre Slovensko, no rovnako pre Spojené štáty americké," vyhlásil minister a zdôraznil, že diplomacia nemôže zlyhať, inak súčasné napätie môže viesť k rozvinutiu obchodného i bezpečnostného súboja, ktorý si nikto neželá.Alianční ministri rokovali tiež so svojimi rezortnými partnermi z Austrálie, Japonska, Južnej Kórey a Nového Zélandu. Pre Slovenskú republiku je podľa rezortu diplomacie udržanie mieru v indopacifickom priestore veľmi dôležité vzhľadom na posilňovanie našej diplomatickej prítomnosti v regióne prostredníctvom nových zastupiteľských úradov v Austrálii, na Filipínach a v Malajzii a rovnako tak zintenzívnením ekonomickej spolupráce s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami Indopacifiku.Z Bruselu odcestoval Blanár do Talianska, kde sa v piatok a v sobotu 5. apríla pripojí k delegácii prezidenta Petra Pellegriniho počas jeho pracovnej návštevy Svätej stolice pri príležitosti Národnej púte Slovákov do Ríma a Vatikánu.