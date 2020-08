Polícia bude prísnejšie kontrolovať opatrenie proti COVID-19 a je pripravená rozdávať aj pokuty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor bude prísnejšie kontrolovať dodržiavanie opatrení na zabránenie šírenie koronavírusu , ako je napríklad nosenie rúšok v interiéri. Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) to oznámil po diskusii s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO). Polícia má na to podľa šéfa rezortu vnútra dostatočné kapacity.„Budeme vykonávať kontroly a dohliadať na dodržiavanie pravidiel oveľa dôslednejšie ako tomu bolo doposiaľ,“ povedal Mikulec. Za najrizikovejšie považuje uzavreté priestory, kde je vysoká koncentrácia ľudí, ako sú nočné bary, kluby či prostriedky hromadnej dopravy.Práve v nich bude polícia vykonávať kontroly a je pripravená udeľovať aj pokuty. Polícia má podľa ministra dostatočné kapacity na preverovanie dodržiavania opatrení.Krajčí v stredu upozornil, že Slovensko je v kritickej situácii a bude na zodpovednosti jednotlivcov, ako sa k nej postavia.„Prichádza čas na to, že požiadame silové zložky štátu, aby nám pomáhali monitorovať dodržiavanie opatrení, ktoré sú nastavené v našej krajine," povedal pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že pôjde najmä o políciu, možno však požiada o súčinnosť aj armádu.