Tínedžer Matúš mal vraždiť, obeťou mala byť len 90-ročná starenka

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade júnovej vraždy 90-ročnej starenky z Muráňa padlo obvinenie. Podľa polície má ohavný čin na svedomí iba 18-ročný Matúš. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 8. júna v noci alkoholom posilnení Matúš o dva roky mladší Denis vtrhli do starkinho domu so zámerom získať peniaze.Dôchodkyňa už spala, keď sa však prebrala, Matúš ju zavraždil. Vyšetrovateľ oboch obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody, Matúša aj z vraždy a zároveň spracoval podnet na ich vzatie do väzby. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.