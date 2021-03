Polícia čelí klamstvu dezinformátorov, že sama šírila hoax o nepotrebnosti očkovacích preukazov

hoaxu

Vstup podmienený očkovaním

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na umelé vytváranieako dôkazu o klamstve bojovníkov proti. Ako vysvetlila vo svojom profilea podovody - Polícia SR na sociálnej sieti, jej základom je zaužívané heslo „Dnes, zajtra pravda“.Priblížila, že šíriteľsi vyberie tému rezonujúcu v spoločnosti a vymyslí, že autorita v štáte ju v minulosti označila za niečo vymyslené a nemožné. Následne konštatuje, že daná autorita je šíriteľkouSituáciu polícia vysvetľuje vo svojom profile aj na príklade s očkovacími preukazmi a pasmi, keďže sa v súčasnosti uvažuje, aby v nich boli uvedené údaje o zaočkovaní konkrétneho turistu proti koronavírusu, čím by mu bol umožnený vstup do krajiny.Doplnila, že šíritelia nepravdivých informácií uvádzajú, že aj profila podvody - Polícia SR minulý rok napísala, že medzinárodné očkovacie preukazy či pasy súa že nikdy nebudú potrebné.Polícia toto tvrdenie odmieta, keďže vo svojom profile nič podobné neuviedla a naopak šírila informáciu o medzinárodnom očkovacom preukaze, ktorý sa v cestovnom ruchu už používa.„Nie je to žiadna novinka, že do niektorých krajín sveta sa dostanete iba v prípade, keď ste zaočkovaní proti konkrétnym ochoreniam. Jednoducho vás na svoje územie nepustia,“ ozrejmila.