Slováci môžu vstúpiť na územie Nemecka bez podmienky pobytu, musia mať negatívny COVID test

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci môžu vstúpiť na územie Nemecka bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v krajine. Cestujúci sú povinní pred nástupom do lietadla, vlaku či autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť negatívny antigénový alebo PCR test na COVID-19.Test nesmie byť starší viac ako 48 hodín od jeho vykonania a musí byť v nemeckom, anglickom či francúzskom jazyku.Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí a z vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou, vrátane Slovenska, sú povinní nastúpiť do desaťdňovej karantény.Tú je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý možno absolvovať najskôr po piatich dňoch. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín a ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb alebo tovarov cestnou, železničnou, lodnou alebo leteckou dopravou.Cestujúci sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte.MZVEZ SR dopĺňa, že informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia Gesudheitsamt a sú uverejnené na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.„Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu pobytu a pri priamom tranzite cez nemecké letiská bez opustenia tranzitného priestoru letiska,“ pripomína rezort diplomacie. Nemecko preradilo Slovenskú republiku medzi vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou.