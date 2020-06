Polícia chytila opitého vodiča, muž mal dokonca odobratý vodičák a zákaz šoférovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinila polícia 28-ročného muža z obce Slovenská Volová v Humenskom okrese.Muž v sobotu 6. júna podvečer jazdil so svojím vozidlom značky Daewoo po miestnej komunikácií v obci Brestov v okrese Prešov, kde ho policajná hliadka zastavila. Podrobil sa dychovej skúške na alkohol, namerali mu hodnotu 2,77 promile."Lustráciou vodiča bolo zistené, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia a dokonca vozidlo viedol v čase zákazu viesť motorové vozidlá všetkých druhov,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že zákaz jazdiť mu uložili v roku 2016 a platí až do júna 2021.Vec vyšetruje poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.