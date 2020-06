Pri voľbe riaditeľa RTVS by sa malo prihliadať hlavne na odbornosť kandidáta, tvrdí ministerstvo kultúry

Voľba riaditeľa by mala byť verejná

Nový model financovania RTVS

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri výbere generálneho riaditeľa či riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) by sa malo primárne prihliadať na odbornosť kandidáta a prezentáciu záujmov všetkých koncesionárov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Ministerstva kultúry SR (MK SR) Matúš Bystriansky. Ako ďalej uvádza, RTVS má byť garantom nezávislosti, plurality či objektivity vysielania.Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS tak, aby bol proces výberu čo najviac apolitický.Podľa analytikov by sa mala voľba generálneho riaditeľa či riaditeľky RTVS zmeniť z tajnej na verejnú. Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko (TIS) uviedol, že by to mohlo aspoň čiastočne zabrániť uzatváraniu rôznych obchodov na pozadí voľby a následnej závislosti riaditeľa od konkrétnych politikov a politických strán.Podľa mediálnej odborníčky Zuzany Mistríkovej sa už v minulosti stalo, že verejnosť zabránila výberu politicky preferovaného kandidáta. Domnieva sa tiež, že proces voľby generálneho riaditeľa či riaditeľky RTVS by mal byť riadený odborníkom z oblasti ľudských zdrojov.Vláda zároveň plánuje zvážiť zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS pri zachovaní jej verejnoprávnosti a nezávislosti.Podľa Bystrianskeho, model financovania RTVS, ktorý zároveň zabezpečí jej verejnoprávnosť a nezávislosť, bude výsledkom širokej odbornej diskusie. O konkrétnom modeli financovania nateraz nehovorí ani ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).