Polícia eviduje vyhrážky voči členom vlády. Dopyt po ochrane politikov je teraz väčší, povedal Solák (video)

Zvýšili ochranu médií

Postup rieši Úrad na ochranu ústavných činiteľov

Solák vyvrátil hoax

16.5.2024 (SITA.sk) - Polícia Slovenskej republiky eviduje vyhrážky voči najvyššie postaveným členom vlády, koaličným aj opozičným politikom. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej besede prezident Zároveň potvrdil, že v súčasnosti je väčší dopyt po ochrane politikov a polícia spolupracuje s Úradom na ochranu ústavných činiteľov . „Môžem konštatovať, že je teraz väčší dopyt po tejto poskytovanej službe z našej strany,“ povedal Solák.V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica polícia podľa jeho slov disponuje veľkým množstvom informácií, avšak generálna prokuratúra uvalila na prípad informačné embargo, preto sa v súčasnosti nebudú vyjadrovať.Polícia bojuje už dlhší čas s rôznymi hrozbami a vo zvýšenej miere monitoruje nielen školy, ale zvýšila aj ochranu televízií, denníkov a okolie budovy Národnej rady SR. „My sa zaoberáme každým podnetom, ale musí to vyjsť od človeka, ktorého sa to dotýka," hovorí Solák.Podotkol, že v súvislosti s útokom na predsedu vlády výrazne narástol počet hybridných hrozieb vo virtuálnom priestore a v súčasnosti ich analyzujú. Polícia sa snaží identifikovať ľudí, ktorí podporujú atentát, no ako Solák podotkol, je to veľmi náročné z hľadiska aktuálneho zaťaženia policajných služieb.„Máme zaznamenaných niekoľko desiatok takýchto incidentov, niektoré sú už v štádiu, že sú identifikované konkrétne osoby a v blízkej budúcnosti o tom budeme informovať," uviedol.Atentátom a postupom ochranky sa zaoberá Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý prešetruje tiež únik videa s útočníkom. S páchateľom prišli do styku policajti, čiže jeden z nich mohol strelca natočiť, pripustil Solák.„Momentálne pracujeme s touto najpravdepodobnejšou verziou, ale toto je priestor Úradu inšpekčnej služby," povedal a dodal, že zatiaľ nebol dôvod postaviť niekoho mimo službu.Na internete sa šíri aj fotografia občianskeho preukazu páchateľa, zverejnil ju Daniel Bombic, stíhaný pre extrémizmus.Policajný prezident si to podľa svojich slov nevie vysvetliť, no treba si počkať na šetrenie úradu inšpekčnej služby. Zároveň vyvrátil ako hoax informáciu, že strelca mala na útok nabádať jeho ukrajinská manželka, ktorú polícia zatkla. „Nemáme to potvrdené, určite to bude hoax,“ reagoval Solák.Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová informovala, že prípad je vzhľadom na kvalifikáciu skutku dozorovaný na oddelení závažnej kriminality. „Viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť vzhľadom na aktuálne prebiehajúce procesné úkony," uviedla.