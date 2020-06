Polícia hľadá mladú ženu, v Bratislave sa ju pokúsil znásilniť zadržaný muž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva policajného zboru (PZ) v Bratislave III vzniesol na základe zabezpečenej dôkaznej situácie obvinenie zo zločinu znásilnenia v štádiu pokusu 49-ročnému J. B. z okresu Dunajská Streda. Podľa doterajších informácií mal obvinený v skorých ranných hodinách dňa 17 júna 2020 v priestoroch vestibulu osloviť poškodenú ženu, ktorú mal následne zvaliť na zem a začať vyzliekať.Konanie obvineného však prerušili ďalšie osoby, ktoré prišli do vestibulu stanice. Obvinený je stíhaný väzobne a v prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 5 až 10 rokov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Lucia Mihalíková.Ako ďalej informuje, v rámci vyšetrovania tohto trestného činu policajti zistili, že obvinený sa mal o znásilnenie pokúsiť aj pár dní pred týmto skutkom. V tejto súvislosti polícia hľadá poškodenú, približne 25-ročnú ženu, ktorú mal obvinený v období od 13. do 14. júna napadnúť na trávnatom poraste pred vstupom do budovy Železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto. Neznáma žena po útoku odišla k zastávke autobusovej mestskej hromadnej dopravy. „Ak sa žena v opísanom prípade spoznala, nech bezodkladne kontaktuje políciu na linke 158,“ upozornila Mihalíková.Polícia zároveň dievčatám a ženám odporúča, aby sa v nočných hodinách pohybovali minimálne vo dvojici a vyhýbali sa tmavým miestam a uličkám. „V prípade podozrenia, že niekto neznámy sleduje váš pohyb, ihneď kontaktujte políciu,“ dodala Mihalíková.