Zrážky spôsobili problémy na turistických chodníkoch v Tatrách, viaceré sú úplne nepriechodné

Chodník zmenený na horskú riavu

Na obmedzenia upozornia tabule

23.6.2020 - Intenzívne zrážky, ktoré zasiahli Slovensko v uplynulých dňoch, spôsobili problémy aj na značkovaných turistických chodníkoch v Tatranskom národnom parku (TANAP). Ako informovala hovorkyňa Štátnych lesov TANAPu Martina Petránová, viaceré z úsekov zaliala voda, sú úplne nepriechodné, prípadne cez ne turisti prejdú len s ťažkosťami.„Nepriechodný je napríklad turistický chodník, ktorý vedie z Vyšných Hágov k Batizovskému plesu. Žlto značenú trasu zmenili intenzívne lejaky doslova na horskú riavu. Voda zaplavila tiež úsek červeno značenej Tatranskej magistrály v okolí Batizovského plesa,“ priblížila Petránová.Pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu, ako aj zamestnanci jednotlivých ochranných obvodov si turistické trasy postupne prechádzajú a mapujú škody, ktoré výdatné dažde spôsobili. Je pravdepodobné, že dočasne budú nepriechodné, respektíve ťažšie priechodné i ďalšie úseky turistických chodníkov.„Hoci nie je nič výnimočné, že v čase intenzívnych lejakov niektoré turistické chodníky zaplaví voda, návštevníkov Tatranského národného parku prosíme, aby mysleli na svoju bezpečnosť, zbytočne neriskovali a radšej si naplánovali túru v priaznivejšom počasí,“ uviedla hovorkyňa.V prípade, že sa chystajú na výlet do oblasti Tatranskej Javoriny, mali by pamätať aj na uzáveru zeleno značeného turistického chodníka, ktorý vedie Javorovou dolinou do/zo sedla Sedielko. „Trasu boli Štátne lesy TANAPu ako správca turistických chodníkov na území Tatranského a Pieninského národného parku nútené uzavrieť z dôvodu bezpečnosti, keďže v jej okolí sa nachádzajú suché stromy, ktoré by mohli ohroziť životy turistov,“ dodala Petránová.Na obmedzenia návštevníkov Tatier upozornia aj informačné tabule osadené priamo v teréne. Informovať turistickú verejnosť budú Štátne lesy TANAPu i prostredníctvom svojej webstránky www.lesytanap.sk alebo facebookového profilu.