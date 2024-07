Polícia hľadá svedkov záhadnej nehody. Cyklista narazil do plota, v polohe sediac ho bez známok života našli miestni obyvatelia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.7.2024 (SITA.sk) - Košická krajská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri objasnení udalosti, pri ktorej v sobotu ráno okolo 7:25 v obci Prachovany v okrese Trebišov vyhasol ľudský život. Cyklista išiel po Rybníkovej ulici v Parchovanoch a z doposiaľ nezistených príčin narazil do oplotenia jedného z rodinných domov. Nie je jasné, či k tomu viedla náhla zdravotná indispozícia, alebo iné okolnosti.„Cyklistu našli v polohe sediac na bicykli miestni obyvatelia, avšak muž už nejavil známky života. Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy, ktorá zároveň určí príčinu úmrtia cyklistu,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová Ktokoľvek, kto v sobotu ráno prechádzal spomínaným úsekom pešo a videl tohto cyklistu, prípadne s vozidlom a z miesta udalosti má videozáznam, ktorý by policajtom mohol pomôcť pri objasňovaní tejto udalosti, má túto skutočnosť oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 158.