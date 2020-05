Polícia išla na pomoc mužovi v šachte a kurióznym spôsobom našla drogy za tisíce eur (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kurióznym spôsobom odhalili policajti v Bratislave prípad závažnej drogovej trestnej činnosti. Mužovi, ktorému spadol kamarát do šachty, našli v aute poriadnu zásobu drog. Ako informovala bratislavská krajská polícia, v sobotu nadránom prijali na tiesňovej linke oznámenie o mužovi, ktorý spadol do šachty na Bajkalskej ulici.Oznamovateľ im tvrdil, že tu čakali na mechanika, pretože sa im pokazilo autom. Jeho kamarát si medzitým odskočil na malú potrebu a spadol do šachty. Toho sa podarilo vytiahnuť a záchranári ho previezli do nemocnice. Policajti ešte chceli 30-ročnému oznamovateľovi skontrolovať doklady od vozidla. Keď ich hľadal v kufri, všimli si viacero podozrivých vreciek a mikrováhu.Pri následnej prehliadke zaistili asi 2 205 dávok metamfetamínu, ale aj takmer dve desiatky dávok kokaínu, extázu aj marihuanu. Vyšetrovateľ Juraja G. obvinil z drogovej trestnej činnosti, za ktorú mu hrozí trest na 10 až 15 rokov.Spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby. Prípad policajti naďalej vyšetrujú. Bratislavčan má však aj ďalší problém. Policajtom ponúkal peniaze, hodinky, ale aj drogy, ak to nebudú riešiť. Korupciou sa teraz bude zaoberať príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry.