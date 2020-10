Polícia kontroluje opatrenia vlády vrátane zákazu vychádzania, nechce vzbudzovať dojem strachu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.10.2020 - Polícia bude naďalej kontrolovať dodržiavanie opatrení prijatých vládou SR a od soboty aj zákaz vychádzania. Informuje o tom na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky. Náhodné kontroly budú pokračovať a v prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne.Sankcie zostávajú vo výške ako doposiaľ, a to v blokovom konaní do 1 000 eur a v správnom konaní do 1 659 eur. V súvislosti so zákazom vychádzania nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov.Podľa polície je potrebné si uvedomiť, že je vyhlásený núdzový stav a vláda SR, hlavný hygienik SR a komisia prijali opatrenia proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. V tejto súvislosti by malo byť prvoradé držať sa prijatých opatrení a čo najviac sa zdržiavať doma.„Nikto nechce vzbudzovať dojem strachu z razantných zákrokov polície v prípade monitoringu dodržiavania obmedzenia vychádzania. Žiadame občanov, aby sa nesnažili obchádzať nariadenia a vymýšľať spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť," píše na sociálnej sieti polícia.