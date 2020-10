ZMOS upozornil Matoviča na nesplnenie avizovanej pomoci pre komunálne podniky

Žiadali zmenu legislatívnych opatrení

Diskriminačné prostredie

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger upozornil predsedu vlády Slovenskej republiky na nesplnenie avizovanej pomoci pre komunálne podniky a požaduje ich zaradenie medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc.Podľa združenia územná samospráva tvorí neoddeliteľnú súčasť celej verejnej správy. Významnou mierou sa pritom podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu formou investícií do svojho majetku a prostredníctvom komunálnych podnikov má dosah na kvalitu a rozsah zabezpečovaných verejných služieb a verejnoprospešných činností. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák ZMOS podľa Trégra už počas prvej vlny pandémie koronavírusu žiadal úpravu legislatívnych opatrení tak, aby do schém a projektov finančnej pomoci boli zahrnuté všetky subjekty miestnej územnej samosprávy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Dodal, že v tejto súvislosti oslovili viacerých ministrov, ktorí dali ich argumentom za pravdu. „Avšak sme nútení konštatovať, že k očakávanej zmene v prospech nároku komunálnych podnikov na finančné kompenzácie nedošlo, čo znásobuje ich veľmi vážne problémy,“ uzavrel.ZMOS preto zdôrazňuje, že v praxi nedošlo k žiadnym zmenám, v súlade s ktorými by boli do finančnej pomoci zahrnuté podnikateľské subjekty zriadené alebo založené miestnou územnou samosprávou alebo samotné mestá a obce, ktoré vykonávajú vedľajšiu podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, ale pod rovnakým identifikačným číslom, ako je identifikačné číslo príslušnej samosprávy.„Pána predsedu vlády som preto v liste upozornil na to, že vo vzťahu ku komunálnym podnikom je naďalej vytvárané diskriminačné prostredie, ktoré im spôsobuje existenčné problémy, čo sa môže prejaviť nielen v útlme podnikateľských aktivít, ale napríklad aj v prepúšťaní a prehĺbení negatívnych ekonomických problémov. ZMOS preto očakáva, že tieto podniky budú zaradené medzi oprávnené subjekty, ktoré majú nárok na finančnú pomoc ako ostatné podnikateľské prevádzky,“ zdôraznil Branislav Tréger.