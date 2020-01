Polícia mala pri Trnkovi koordinovať postup s prokurátorom, zhodli sa právnici

Zvyšovanie nedôvery v očiach verejnosti

Čižnár sa stotožnil s dozorujúcim prokurátorom

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku bolo chybou, že polícia nekoordinovala svoj postup s dozorujúcim prokurátorom. Na druhej strane, zákon takýto postup umožňuje. Pre agentúru SITA to uviedli viacerí právnici a zdôraznili, že podľa ich názoru je prípad o to závažnejší, keďže ide o bývalého generálneho prokurátora. Stíhanie vrcholového predstaviteľa prokuratúry nie je bežné ani v zahraničí.Bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku najskôr zadržali a obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Po výsluchu a dni strávenom v policajnej cele rozhodol dozorujúci prokurátor o jeho prepustení a zrušení obvinenia zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.„Na základe trestného poriadku môže policajt aj sám vydať uznesenie o vznesení obvinenia. Vždy tam je ale dozorujúci prokurátor a v takýchto prípadoch musia byť tieto záležitosti absolútne dokonale pripravené. Aj z trestnoprávneho pohľadu musí o krokoch vyšetrovateľa prokurátor vedieť a konzultovať aj jednotlivé uznesenia,“ povedala pre agentúru rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská (v parlamentných voľbách kandiduje za stranu Dobrá voľba, pozn. SITA). Kurilovská tiež dodala, že obdobných prípadov stíhania bývalého generálneho prokurátora registruje v zahraničí iba zopár.Rovnaký názor zastáva aj odborník z prostredia prokuratúry, ktorý si neželal byť menovaný. „V tak obzvlášť závažných prípadoch je podľa mňa spolupráca vyšetrovateľa s dozorujúcim prokurátorom nevyhnutná. Obdobne postupovali orgány činné v trestnom konaní aj v minulosti, napríklad pri organizovaných skupinách. Ak sa totiž stane takýto prípad, že jeden deň niekoho zadržia a na druhý ho prepustia, to iba zvyšuje mieru nedôvery v očiach verejnosti,“ uviedol pre agentúru SITA.Postup v prípade Dobroslava Trnku preveril aj súčasný šéf prokuratúry Jaromír Čižnár, ktorý sa stotožnil s postupom dozorujúceho prokurátora a tiež spomenul, že vyšetrovateľ mal svoj postup koordinovať s prokurátorom. Prípad videozáznamu z kancelárie Dobroslava Trnku, na ktorom je aj bývalý minister financií a dopravy za Smer-SD Ján Počiatek, však bude polícia vyšetrovať ďalej. Prokurátor totiž nariadil vyšetrovateľovi preveriť ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli hovoriť o podozreniach zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti.Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnku zrušili v utorok 21. januára obvinenie v súvislosti s kauzou Tipos. Týkalo sa videonahrávky, na ktorej vtedajší minister financií za Smer-SD Ján Počiatek žiada vtedajšieho generálneho prokurátora o pomoc v kauze Tipos. Kauza sa týkala splátky v prepočte zhruba 13 miliónov eur v prospech cyperskej spoločnosti Lemikon, ktorá vyhrala na Najvyššom súde SR spor o ochranné známky so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos.