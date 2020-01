Taliansky minister zahraničných vecí odstúpil z postu šéfa koaličného Hnutia piatich hviezd

Koalíciu to neohrozí

Neuvážená koalícia s nacionalistickou stranou

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v stredu odstúpil z funkcie šéfa koaličného Hnutia piatich hviezd. Ukončil tak týždne špekulácií o tom, že tento krok chystá. Šéfom diplomacie však naďalej zostáva. Podľa niektorých chce Di Maio týmto krokom pomôcť strane, ktorú podľa viacerých analytikov ťahá preferenčne ku dnu, podľa iných názorov tým chce pomôcť skôr sebe, a chce sa takto v očiach verejnosti vopred zbaviť zodpovednosti za očakávaný neúspech Hnutia piatich hviezd v nadchádzajúcich regionálnych voľbách.Ešte krátko predtým, ako Di Maio svoje rozhodnutie zverejnil, taliansky premiér Giuseppe Conte vyhlásil, že jeho rozhodnutie bude rešpektovať a koalíciu to neohrozí, hoci prípadné odstúpenie Di Maia z akejkoľvek funkcie ho bude mrzieť prinajmenšom "v osobnej rovine".Hnutie piatich hviezd, ktoré pôvodne založil populárny taliansky komik Beppe Grillo, získalo v parlamentných voľbách v roku 2018 až 33 percent hlasov, momentálne sa však jeho podpora pohybuje okolo pätnástich percent.Podľa talianskych médií mu zrejme najviac poškodilo neuvážené vytvorenie koalície s nacionalistickou stranou Liga bývalého talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho. Už to stálo antiestablišmentové a skôr ľavicové a humanistické Hnutie piatich hviezd časť voličov, ktorým sa nepáčilo, že strana Salvinimu príliš ustupuje a nečinne sa prizerá jeho ťaženiu proti utečencom.Ďalší voliči od strany podľa analytikov odskočili naopak po tom, čo sa so Salvinim a jeho Ligou v zlom rozišla a vstúpila do súčasnej koaličnej vlády s Demokratickou stranou.