Polícia na indických letiskách sa už nesmie usmievať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 9. októbra (TASR) - Príslušníci ozbrojenej polície na indických letiskách dostali príkaz obmedziť svoje úsmevy. Úrady, ktoré prikročili k tomuto opatreniu, poukazujú na to, že teroristické útoky na USA z 11. septembra 2001 sa sčasti stali pre prílišné zameranie sa na priateľskosť.Centrálne priemyselné bezpečnostné sily (CISF), ktoré majú v Indii na starosti leteckú bezpečnosť, prejdú odinformoval v utorok denník The Indian Express. Podľa tohto zdroja je zámerom daného kroku, aby boli CISFpovedal šéf CISF Rádžeš Randžán, ktorý spresnil, že personál CISF prejde pod dohľadom medzinárodných odborníkov kurzom behaviorálnej analýzy.India zaznamenala v leteckej preprave počas uplynulého desaťročia šesťnásobný nárast počtu pasažierov, keďže obyvatelia využívajú lepšiu sieť spojov a lacnejšie letenky. Letiská však zápasia s návalom ľudí, pričom analytici odporúčajú vláde investovať do posilnenia kapacity a bezpečnosti.Indická vláda začiatkom mesiaca vyhlásila, že domáci pasažieri už čoskoro nebudú potrebovať pasy, pretože sa pripravuje na letiskách technológia, ktorá bude identifikovať osoby na základe rozpoznávania tváre.