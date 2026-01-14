|
14. januára 2026
Polícia na protidrogovej akcii zadržala niekoľko osôb, zasahovali na viacerých miestach v Prešovskom kraji
Prešovskí krajskí kriminalisti zasahovali v utorok 13. januára večer na viacerých miestach Prešovského kraja v rámci policajnej akcie Everest, zameranej na závažnú drogovú trestnú činnosť. Zadržali pritom ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Prešovskí krajskí kriminalisti zasahovali v utorok 13. januára večer na viacerých miestach Prešovského kraja v rámci policajnej akcie Everest, zameranej na závažnú drogovú trestnú činnosť. Zadržali pritom niekoľko osôb a vykonali domové a iné prehliadky.
Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, krajskí policajti akciu vykonali v súčinnosti s príslušníkmi Pohotovostných policajných útvarov z Prešova a Košíc, za účasti kriminalistických technikov a kynológov.
Pri zásahu bolo zaistené väčšie množstvo rôznych omamných a psychotropných látok, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania. „Procesné úkony v tejto veci naďalej prebiehajú,“ skonštatovala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia na protidrogovej akcii zadržala niekoľko osôb, zasahovali na viacerých miestach v Prešovskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
