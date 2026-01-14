Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

14. januára 2026

Oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v Bratislave nebude fungovať, upozorňuje ministerstvo vnútra


Ministerstvo vnútra upozorňuje, že vo štvrtok, v piatok a v pondelok, teda 15. až 19. januára nebude poskytovať služby oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v ...



Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra upozorňuje, že vo štvrtok, v piatok a v pondelok, teda 15. až 19. januára nebude poskytovať služby oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v Bratislave, a to z dôvodu sťahovania pracovísk a techniky do nového klientskeho centra.

Náhradné oddelenia


Ako rezort vnútra informoval, počas štvrtka a piatka bude na Ružinovskej ulici zabezpečené len preberanie vyhotovených dokladov. Verejnosť však môže v týchto dňoch využiť služby ďalších troch oddelení dokladov v Bratislave, konkrétne v Klientskom centre Tomášikova 46, na oddelení dokladov na adrese Schneidera-Trnavského 1 a na oddelení dokladov na adrese Záporožská 8.

Od utorka 20. januára 2026 bude oddelenie dokladov verejnosti k dispozícii v novom klientskom centre v obchodnom centre Styla na Studenej ulici 4/B v Bratislave," uviedlo ministerstvo vnútra.

Testovacia prevádzka


Okrem agendy dokladov budú podľa rezortu v nových priestoroch na Studenej ulici k dispozícii služby živnostenského podnikania, katastra nehnuteľností, pracovisko pre prevenciu kriminality, pracovisko pre energopomoc a pracovisko všeobecnej vnútornej správy zamerané na osvedčovanie listín a overovanie podpisov.

Ako obvykle pri spustení nového pracoviska, aj klientske centrum na Studenej ulici bude istý čas fungovať v testovacej prevádzke, preto prosíme verejnosť o zhovievavosť v prípade nábehových problémov," pripomenulo ministerstvo.

Zámerom otvorenia ďalšieho klientskeho centra je podľa rezortu vnútra odľahčenie náporu v klientskom centre Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici, ktoré je najväčším a najvyťaženejším klientskym centrom na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Oddelenie dokladov na Ružinovskej ulici v Bratislave nebude fungovať, upozorňuje ministerstvo vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.

