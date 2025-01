Polícia na Spiši riešila bodnutie nožom aj nebezpečné vyhrážky, traja muži skončili v cele

24.1.2025 (SITA.sk) - Polícia na Spiši riešila v posledných dňoch prípady útoku s nožom nebezpečné vyhrážanie . Ako v piatok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , v stredu 22. januára na chodbe rodinného domu vo Svite (okr. Poprad) 29-ročný muž napadol 56-ročného muža.Skladacím nožom ho bodol do krku, čím mu spôsobil zranenie. Útok podľa hovorkyne smeroval na životne dôležitý orgán ľudského tela. Polícia podozrivého krátko po čine zadržala, umiestnený bol do cely policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony, v prípade začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.Prípad trestného činu nebezpečné vyhrážanie rieši polícia v Poprade. Rovnako v stredu v popoludňajších hodinách sa v jednom z popradských reštauračných zariadení 47-ročný muž telefonicky vulgárne vyhrážal 21-ročnej žene.Polícia už pár hodín na to podľa hovorkyne zadržala podozrivého muža, skončil v cele policajného zaistenia. "Po vykonaní procesných úkonov a získaní dôkaznej situácie bol obvinený z trestného činu nebezpečné vyhrážanie," uviedla.Rovnako dopadol 55-ročný muž. Vo štvrtok predpoludním sa pri jednom z rodinných domov v obci Jezersko (okr. Kežmarok) správal agresívne voči 25-ročnému mužovi. "Vyhrážal sa mu zabitím. Mladý muž sa vyhrážok zľakol a rýchlo z miesta odišiel preč. Päťdesiatpäťročný muž bol policajnou hliadkou obmedzený na osobnej slobode, skončil v cele policajného zaistenia," dodala Ligdayová.