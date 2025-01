Maďarsko podľa diplomatov pravdepodobne ustúpi od hrozby zablokovať predĺženie sankcií EÚ voči Rusko

24.1.2025 (SITA.sk) - Maďarsko podľa piatich európskych diplomatov oboznámených s rozhovormi pravdepodobne ustúpi od hrozby, že zablokuje predĺženie sankcií Európskej únie voči Rusku po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil Moskve ďalšími postihmi. Informuje o tom portál Politico.Maďarský líder si podľa diplomatov o Trumpovom postoji mohol urobiť obraz a základe príspevku šéfa Bieleho domu na platforme Truth Social. Rusko podľa amerického prezidenta musí „ZASTAVIŤ túto absurdnú vojnu“. Ak to neurobí, dodal: „Nebudem mať inú možnosť, ako uvaliť vysoké dane, clá a sankcie na všetko, čo Rusko predáva do USA."Zo zmenenej rétoriky za zatvorenými dverami podľa diplomatov vyplýva, že Maďarsko je pripravené upustiť od hrozby vetovania predĺženia sankcií. Podľa dvoch diplomatov zástupca Maďarska na štvrtkových stretnutiach povedal, že jeho krajina sa ešte nerozhodla, čo je výrazný odklon od Orbánovej verejnej rétoriky. „Myslím si, že Maďarsko by sa malo radšej porozprávať so svojím americkým hrdinom,“ povedal jeden diplomat z EÚ. Zdá sa totiž, že Trump je jasne za sankcie proti Rusku, dodal diplomat.