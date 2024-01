Polícia naďalej pátra po 18-ročnom Martinovi zo Serede, nezvestný je už dva týždne (foto)

Pátracie akcie

Hľadanie mimo rieky

18.1.2024 (SITA.sk) - Polícia naďalej pátra po 18-ročnom Martinovi Klementisovi zo Serede, ktorý je nezvestný už dva týždne. Z domu odišiel 3. januára, nevzal si so sebou mobilný telefón ani iné osobné veci.„Policajti vykonávajú ďalšie úkony a preverujú všetky stopy a indície, ktoré by mohli súvisieť s nezvestným mladíkom,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa trnavskej polície Zlatica Antalová Polícia v predchádzajúcich dňoch zorganizovala pátracie akcie, do ktorých sa zapojili aj príslušníci z poriečneho oddelenia s člnom so sonarom a špeciálne cvičeným psom, ktorí prepátravali Váh. Posledná stopa po Martinovi bola nájdená pri brehu Váhu.Do hľadania mimo rieky sa zapojili aj hasiči, dobrovoľní hasiči z Váhoviec, Čierneho Brodu, kynológovia zo Špeciálnej kynológie ZS Slovensko, ľudia zo Záchranného systému Slovensko, ako aj členovia Dobrovoľnej civilnej ochrany.Martin je 178 cm vysoký, štíhlej postavy a má polodlhé blond vlasy, približne s 20 centimetrovou dĺžkou. Pri odchode mal na sebe čierne nohavice, čierne tričko, bordovú mikinu, čiernu bundu s kapucňou a sivé zimné topánky. Akékoľvek relevantné informácie o jeho súčasnom pohybe je možné polícii poskytnúť na bezplatnom čísle 158, alebo súkromnou správou na FB Polícia SR – Trnavský kraj.