Zdravý človek odíde po mesiaci ako psychická troska, skritizoval Žilinka fungovanie reedukačných centier

18.1.2024 (SITA.sk) - Fungovanie reedukačných zariadení na Slovensku nie je hodné štátu Európskej únie v 21. storočí. Vyhlásil to na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre sociálne veci generálny prokurátor Maroš Žilinka Poukázal pritom na dokument „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“. Správa podľa neho obsahuje zistenia zásadného charakteru, ktoré sú mohutné a rozsiahle.Žilinka v tejto súvislosti povedal, že reedukačné zariadenia majú momentálne na Slovensku do 400 chovancov, pričom on pochybuje, že ich pobyt v zariadeniach splní svoj účel.Ako ďalej skonštatoval, ak by v zariadeniach akýkoľvek zdravý človek strávil čo i len mesiac, „tak ten zdravý človek po mesiaci odíde ako psychická troska“.Problémom pritom podľa neho nie je len úroveň materiálno-technického zabezpečenia, ale aj porušovanie práv „prakticky vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýka Dohovor o právach detí“. „My tým deťom škodíme, my im nepomáhame,“ vyhlásil generálny prokurátor.Žilinka zároveň zdôraznil, že nie je úlohou generálnej prokuratúry prichádzať v tejto oblasti s expresnými riešeniami. „Problém je prierezový, musí sa riešiť systematicky, komplexne,“ doplnil.O zisteniach prokuratúry ohľadom reedukačných zariadení plánuje generálny prokurátor hovoriť aj v pléne Národnej rady SR.Šéf sociálneho výboru Ján Richter (Smer-SD) ešte pred začiatkom zasadnutia výboru upozornil, že gestorským výborom pre problematiku reedukačných centier nie je predmetný výbor, ale školský výbor, aj keď problematika má presah. Za účelom riešenia problematiky by preto podľa neho malo byť zorganizované spoločné zasadnutie výborov.Reedukačné centrá v súčasnosti podľa dokumentu z dielne generálnej prokuratúry nielenže neplnia účel, ktorý im právna úprava zveruje, ale nie sú ani bezpečným miestom pre umiestnené deti, v ktorom sú dodržiavané ich práva.Prokuratúra totiž v centrách zistila závažné porušovanie práv detí. Previerky vykonané zo strany prokuratúry boli vždy neohlásené a kládol sa dôraz na dodržiavanie práv detí, ktoré sú umiestnené v týchto centrách, a tiež na podmienky, v akých sú deti držané.Generálna prokuratúra považuje za alarmujúce, aby sa dieťa priamo v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania.