Polícia našla telo YouTubera menom Etika, ktorý nedávno zverejnil video o samovražde

Sociálne siete ho zničili

Fanúšikov vystrašil aj v minulosti

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - Americká polícia našla v New Yorku telo zosnulého YouTubera menom Etika, ktorý bol nezvestný šesť dní. Informovala o tom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.Predtým uviedli, že v rámci pátrania po mužovi objavili v rieke telo, no v tom čase ešte nevedeli, či patrí hľadanej osobe.Dvadsaťdeväťročný Desmond Amofah pred zmiznutím zverejnil na službe YouTube osemminútové video, v ktorom sa prechádzal ulicami mesta, rozprával o samovražde a priznal, že trpí psychickými problémami.Vyzval mladých ľudí, aby nepodľahli častému používaniu sociálnych sietí, ktoré jeho samotného podľa vlastných slov "zničili".V pondelok našli jeho osobné veci na Manhattan Bridge. Etika je známy vďaka videám, v ktorých hodnotil najmä produkty firmy Nintendo. Na Twitteri mal 321-tisíc sledovateľov a na Instagrame 252-tisíc.Svojich fanúšikov a fanúšičky vystrašil aj v minulosti, pričom do jeho domu po vyhrážkach samovraždou privolali políciu.