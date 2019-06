Na Meltingpot v rámci Colours of Ostrava vystúpia desiatky inšpiratívnych rečníkov

26.6.2019 - Už po štvrtýkrát sa v rámci festivalu Colours of Ostrava v areáli Dolních Vítkovic uskutoční medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, kde sa na ôsmich scénach (vrátane piatkového Meltingpot Gala v multifunkčnej aule Gong) zíde celkom 150 inšpiratívnych rečníkov z viac ako 20 krajín sveta.Vystúpi viacero výrazných osobností z rôznych oblastí ľudského myslenia: napríklad vodcovská osobnosť umeleckého prúdu bioart, kontroverzný vedec a charizmatický umelec Joe Davis, vizionár, komentátor a kritik na poli digitálnej revolúcie a autor niekoľkých bestsellerov Andrew Keen, legendy medzi novinármi CNN Ingrid Formanek a Jim Clancy, globálna expertka na komunikáciu a médiá, business manažérka pre Čínu Yan Mei.

Vystúpia aj českí rečníci

Vystúpia aj vodca amazonského kmeňa, liečiteľ a ekologický aktivista Manari Ushigua, izraelský spisovateľ, autor bestsellerov, dramatik a novinár Tuvia Tenenbom, evanielický pastor, rečník a spisovateľ Mark Gungor, ekonóm, spisovateľ a intelektuálny vodca John Perkins, tanečníčka, skladateľka, interpretka mantier a bývalá vokalistka Madonny Donna de Lory, Oshov osobný priateľ, skladateľ, harfista, maliar a sochár Devakant.Do Ostravy zavítajú aj spisovateľ režisér a uznávaný expert mentálneho liečenia Clemens Kuby, originálny pohybový umelec a vicemajster sveta v breakdance Daniel Sonic Rojas, odborník na automatizované zbrane, drony a kyber zbrane David Whetham, významný novinár a reportér Wojciech Jagielski, jeden z najvýraznejších súčasných európskych filozofov Alan de Benoist, politológ špecializovaný sa na štúdium oligarchie a chovania najbohatších ľudí sveta Jeffrey A. Winters či riaditeľ divízie pre multimédiá Human Rights Watch Pierre Bairin.Z českých rečníkov prijali účasť mimo iných aj neuropatológ, spisovateľ a publicista František Koukolík, generál Armády Českej republiky Ptr Pavel či autor kníh pre deti, ilustrátor, grafik a tvorca animovaných filmov Petr Sís.

The Big Bang Stage bude novinkou

Novinkou pre tento rok je predovšetkým The Big Bang Stage, scéna venujúca sa popularizácii kvantovej fyziky. Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovat s poprednými vedcami organizácie CERN a ďalších spriatelených inštitúcií. Program bude doplnený o interaktívne a zážitkové workshopy.Fórum Meltingpot taktiež tento rok v januári spustilo druhé pokračovanie projektu Voices of Meltingpot - filmových spovedí vybraných hostí z predchádzajúceho ročníka. Z roku 2018 sú to napríklad autor Hygge Meik Wiking, komiksológ James Kakalios, “futuristický mních” Bruno Marion, Václav Cílek, Martin Hilský a ďalší. Rozhovory záujemcovia nájdu na tejtoPopri diskusiách v rámci fóra Meltingpot prebehne v rámci Colours of Ostrava taktiež ďalší, tradične bohatý, mimohudobný program - divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity. Celkovo sa v areáli Dolních Vítkovic bude nachádzať 21 open-air a krytých scén.

Colours of Ostrava 2019

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic.Vystúpia napríklad The Cure a Florence + The Machine a potom aj, Rag’n’Bone Man, Mogwai, Mariza, Rosalía, MØ, Years & Years, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, Gang of Youths, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Cory Henry &The Funk Apostles, Calypso Rose, Gang of Youths.Na Electronic stage sa napríklad predstavia TOKiMONSTA, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust alebo David August a rada ďalších. Program na 21 scénach ponúkne cez 350 programových bodov – pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel. Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2019 sú v predaji vo festivalovom e-shope naa v sieťach GoOut a Ticketportal.