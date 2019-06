Polícia našla v súkromnom dome v Bosne 130 migrantov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Sarajevo 14. júna (TASR) - Bosnianska polícia oznámila, že našla približne 130 migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavali v súkromnom dome v meste Bihač na severozápade krajiny, informovala v piatok agentúra AP.Polícia uviedla, že zatkla troch migrantov, ktorí kládli odpor policajtom počas utorňajšej prehliadky domu. Podľa miestnych médií boli pri incidente zranení traja policajti.Polícia v tejto oblasti zintenzívnila kontroly migrantov po sérií incidentov vrátane bitiek, do ktorých sa zapojili desiatky ľudí.Tisíce migrantov, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou, uviazli v severozápadnej časti Bosny na hraniciach s Chorvátskom, ktoré je členským štátom EÚ. Migranti sa snažia dostať do západnej Európy.Bosnianske úrady majú problém s prílivom ľudí do tejto chudobnej balkánskej krajiny, ktorá sa stále spamätáva z vojnového konfliktu v 90. rokoch minulého storočia.