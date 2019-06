Priemyselné objednávky v Taliansku v apríli klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovic Foto: TASR Henrich Mišovic

Rím 14. júna (TASR) - Po marcovom raste zaznamenali priemyselné objednávky v Taliansku v apríli pokles. Podpísalo sa pod to najmä výrazné zníženie dopytu zo zahraničia. Dnes to ukázali zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu.Nové priemyselné objednávky klesli v apríli v porovnaní s marcom o 2,4 %. Výsledok predstavuje prudký obrat po tom, ako sa v marci objednávky medzimesačne zvýšili o 2,1 %.Dopyt klesol na domácom aj na zahraničnom trhu, najmä však zahraničné objednávky zaznamenali prudký pokles. Ten dosiahol 4,1 %, zatiaľ čo dopyt na domácom trhu klesol o 1 %.Medziročne sa priemyselné objednávky znížili o 0,2 %. To znamená výrazné spomalenie poklesu, keď v marci objednávky klesli o 3,8 %.