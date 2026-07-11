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11. júla 2026
Polícia nehode medzi obcami Cerová a Prievaly zasahovali všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná – FOTO
KR PZ v Trnave spresnilo, že pri dopoludňajšej nehode na ceste č. II/501 sa zranili traja ľudia. Polícia zasahuje pri dopravnej nehode na ceste II/501 medzi obcami Cerová a Prievaly (okres Senica), cesta je ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - KR PZ v Trnave spresnilo, že pri dopoludňajšej nehode na ceste č. II/501 sa zranili traja ľudia.
Polícia zasahuje pri dopravnej nehode na ceste II/501 medzi obcami Cerová a Prievaly (okres Senica), cesta je neprejazdná. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, podľa predbežných informácií malo dôjsť k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Na mieste zasahujú záchranné zložky aj vrtuľník.
„Cesta je neprejazdná, riadená policajnými hliadkam. Obchádzka vedie cez Bielu horu a obec Buková. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a odporúčame sa úseku vyhnúť,” apelovala polícia. KR PZ v Trnave v popoludňajších hodinách spresnilo, že pri dopoludňajšej nehode na ceste č. II/501 sa zranili traja ľudia.
„Podľa prvotných informácií mal vodič auta zn. Opel Meriva idúci od obce Prievaly z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Tu sa čelne zrazil s oproti idúcim autom VW Passat, v ktorom sa viezli dvaja muži,” uviedla polícia dopĺňajúc, že pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky.
Zranenia, ktoré pri nehode utrpel 36-ročný spolujazdec z Volkswagenu, si vyžiadali letecký transport do nemocnice. Pozemní záchranári sa zas postarali o 40-ročného vodiča VW a 48-ročného vodiča Opla.
Polícia presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje. Obaja vodiči mali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu negatívnu. „Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia nehode medzi obcami Cerová a Prievaly zasahovali všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia zasahuje pri dopravnej nehode na ceste II/501 medzi obcami Cerová a Prievaly (okres Senica), cesta je neprejazdná. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, podľa predbežných informácií malo dôjsť k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Na mieste zasahujú záchranné zložky aj vrtuľník.
Traja ľudia sa zranili
„Cesta je neprejazdná, riadená policajnými hliadkam. Obchádzka vedie cez Bielu horu a obec Buková. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a odporúčame sa úseku vyhnúť,” apelovala polícia. KR PZ v Trnave v popoludňajších hodinách spresnilo, že pri dopoludňajšej nehode na ceste č. II/501 sa zranili traja ľudia.
„Podľa prvotných informácií mal vodič auta zn. Opel Meriva idúci od obce Prievaly z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru. Tu sa čelne zrazil s oproti idúcim autom VW Passat, v ktorom sa viezli dvaja muži,” uviedla polícia dopĺňajúc, že pri nehode zasahovali všetky záchranné zložky.
Letecký transport do nemocnice
Zranenia, ktoré pri nehode utrpel 36-ročný spolujazdec z Volkswagenu, si vyžiadali letecký transport do nemocnice. Pozemní záchranári sa zas postarali o 40-ročného vodiča VW a 48-ročného vodiča Opla.
Polícia presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje. Obaja vodiči mali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu negatívnu. „Policajti museli cestu, z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov, na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia nehode medzi obcami Cerová a Prievaly zasahovali všetky záchranné zložky, cesta je neprejazdná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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