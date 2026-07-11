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11. júla 2026
Smer nebude počas predvolebného obdobia útočiť na koaličných partnerov, tvrdí Blaha – VIDEO
Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) koaliční partneri Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Útoky Voľby
„V Smere máme filozofiu, že neútočíme ani do SNS, ani do Hlasu. Keď je nejaký problém, vyriešime si ho doma," vyhlásil Blaha. Strana
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11.7.2026 (SITA.sk) - „V Smere máme filozofiu, že neútočíme ani do SNS, ani do Hlasu. Keď je nejaký problém, vyriešime si ho doma," vyhlásil Blaha.
Strana Smer nebude počas predvolebného obdobia útočiť na svojich koaličných partnerov. V rozhovore pre SITA to povedal europoslanec za Smer Ľuboš Blaha s tým, že Smer spory so stranami Hlas-SD a SNS nechce riešiť na verejnosti.
„V Smere máme filozofiu, že neútočíme ani do SNS, ani do Hlasu. Keď je nejaký problém, vyriešime si ho doma. Na to, aby sme sa kritizovali navzájom, to Slovákom, ktorí volili vládnu koalíciu, určite nepomôže," vyhlásil Blaha.
Priznal však, že s blížiacimi sa voľbami, či už komunálnymi a župnými na jeseň alebo budúcoročnými parlamentnými, je cítiť predvolebnú atmosféru aj medzi koaličnými partnermi.
„Cítime teraz zo strany SNS, že vyťahuje nejaké témy. Niekedy, keď počúvam Andreja Danka, ako tam sedí s opozičným predstaviteľom, tak je to, ako keby tam sedeli dvaja opoziční predstavitelia. Je to trošku bizarné, ale dobre. Politické cykly neoklamete, voľby sa blížia,“ skonštatoval europoslanec.
Pre Smer bude podľa jeho slov vždy politickým oponentom opozícia. „Hlavne Progresívne Slovensko, pochopiteľne. To znamená, že my tieto útoky nebudeme nejakým spôsobom komentovať, aj keď naozaj sú niekedy veľmi škaredé,“ dodal.
Podľa Blahu bude náročné dospieť ku konsenzu pri zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu, keďže Slovensko čelí nepriaznivej ekonomickej situácii. Za hlavné príčiny označil problémy nemeckej ekonomiky, energetickú krízu aj celkový stav ekonomiky Európskej únie.
„Bude ťažké nájsť dohodu. Len treba si uvedomiť, že Slovensko je otvorená ekonomika, Nemecko je v ťažkej kríze, Európska únia je v ťažkej kríze a je tu aj energetická kríza. Napriek tomu sa snažíme udržať sociálnu úroveň, lebo sme ľavicová strana. To je pre nás alfa a omega," povedal. Blaha zároveň odmietol úvahy o obmedzovaní sociálnych opatrení vrátane 13. dôchodkov. Tie označil za vlajkovú loď Smeru.
Zdroj: SITA.sk - Smer nebude počas predvolebného obdobia útočiť na koaličných partnerov, tvrdí Blaha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Smer nebude počas predvolebného obdobia útočiť na svojich koaličných partnerov. V rozhovore pre SITA to povedal europoslanec za Smer Ľuboš Blaha s tým, že Smer spory so stranami Hlas-SD a SNS nechce riešiť na verejnosti.
„V Smere máme filozofiu, že neútočíme ani do SNS, ani do Hlasu. Keď je nejaký problém, vyriešime si ho doma. Na to, aby sme sa kritizovali navzájom, to Slovákom, ktorí volili vládnu koalíciu, určite nepomôže," vyhlásil Blaha.
Predvolebná atmosféra
Priznal však, že s blížiacimi sa voľbami, či už komunálnymi a župnými na jeseň alebo budúcoročnými parlamentnými, je cítiť predvolebnú atmosféru aj medzi koaličnými partnermi.
„Cítime teraz zo strany SNS, že vyťahuje nejaké témy. Niekedy, keď počúvam Andreja Danka, ako tam sedí s opozičným predstaviteľom, tak je to, ako keby tam sedeli dvaja opoziční predstavitelia. Je to trošku bizarné, ale dobre. Politické cykly neoklamete, voľby sa blížia,“ skonštatoval europoslanec.
Únia v ťažkej kríze
Pre Smer bude podľa jeho slov vždy politickým oponentom opozícia. „Hlavne Progresívne Slovensko, pochopiteľne. To znamená, že my tieto útoky nebudeme nejakým spôsobom komentovať, aj keď naozaj sú niekedy veľmi škaredé,“ dodal.
Podľa Blahu bude náročné dospieť ku konsenzu pri zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu, keďže Slovensko čelí nepriaznivej ekonomickej situácii. Za hlavné príčiny označil problémy nemeckej ekonomiky, energetickú krízu aj celkový stav ekonomiky Európskej únie.
„Bude ťažké nájsť dohodu. Len treba si uvedomiť, že Slovensko je otvorená ekonomika, Nemecko je v ťažkej kríze, Európska únia je v ťažkej kríze a je tu aj energetická kríza. Napriek tomu sa snažíme udržať sociálnu úroveň, lebo sme ľavicová strana. To je pre nás alfa a omega," povedal. Blaha zároveň odmietol úvahy o obmedzovaní sociálnych opatrení vrátane 13. dôchodkov. Tie označil za vlajkovú loď Smeru.
>>> Celý rozhovor s Ľubošom Blahom
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Zdroj: SITA.sk - Smer nebude počas predvolebného obdobia útočiť na koaličných partnerov, tvrdí Blaha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) koaliční partneri Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Útoky Voľby
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