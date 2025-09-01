|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
01. septembra 2025
Polícia objavila nelegálne uložený odpad v bývalých banských závodoch v okrese Spišská Nová Ves
Enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov v okrese Spišská Nová Ves. Zameraná bola na ...
1.9.2025 (SITA.sk) - Enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov v okrese Spišská Nová Ves. Zameraná bola na trestnú činnosť súvisiacu s neoprávneným nakladaním s odpadmi. Ako v pondelok ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade bolo začaté trestné stíhanie.
Enviropolicajti v spolupráci s krajskou políciou v Košiciach, príslušníkmi hasičského a záchranného zboru, pracovníkmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia a znalcami z oblasti geodézie a ochrany životného prostredia zadokumentovali miesto nelegálneho ukladania odpadu.
„Pomocou výkopových sond sme zaistili vzorky na laboratórnu analýzu. Zaistili sme aj kamerové systémy, mobilné zariadenia a mýtne jednotky nákladných vozidiel, ktoré odpad prevážali. V tejto súvislosti sme zadržali dve osoby, ktoré boli po vykonaní procesných úkonov prepustené,“ ozrejmil Hájek.
Vyšetrovanie podľa jeho slov zároveň ukázalo, že odpad mal byť pôvodne spracovaný v modernom zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho a plastového odpadu pred jeho uložením na skládku. Tento proces sa však podľa zistení neuskutočnil.
Trestné stíhanie bolo začaté v júli 2025. „Vzhľadom na rozsah skutku môže byť právna kvalifikácia zmenená na zločin neoprávneného nakladania s odpadmi. Vyšetrovateľ v súčasnosti čaká na znalecké posudky, ktoré budú rozhodujúce pre ďalší postup vo veci,“ dodal hovorca Prezídia Policajného zboru.
Zadržali dve osoby
Čakajú na znalecké posudky
