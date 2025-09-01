Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Polícia objavila nelegálne uložený odpad v bývalých banských závodoch v okrese Spišská Nová Ves


Enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov v okrese Spišská Nová Ves. Zameraná bola na ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Enviropolicajti Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vykonali minulý týždeň rozsiahlu akciu v areáli bývalých banských závodov v okrese Spišská Nová Ves. Zameraná bola na trestnú činnosť súvisiacu s neoprávneným nakladaním s odpadmi. Ako v pondelok ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade bolo začaté trestné stíhanie.

Zadržali dve osoby


Enviropolicajti v spolupráci s krajskou políciou v Košiciach, príslušníkmi hasičského a záchranného zboru, pracovníkmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia a znalcami z oblasti geodézie a ochrany životného prostredia zadokumentovali miesto nelegálneho ukladania odpadu.

„Pomocou výkopových sond sme zaistili vzorky na laboratórnu analýzu. Zaistili sme aj kamerové systémy, mobilné zariadenia a mýtne jednotky nákladných vozidiel, ktoré odpad prevážali. V tejto súvislosti sme zadržali dve osoby, ktoré boli po vykonaní procesných úkonov prepustené,“ ozrejmil Hájek.

Čakajú na znalecké posudky


Vyšetrovanie podľa jeho slov zároveň ukázalo, že odpad mal byť pôvodne spracovaný v modernom zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho a plastového odpadu pred jeho uložením na skládku. Tento proces sa však podľa zistení neuskutočnil.

Trestné stíhanie bolo začaté v júli 2025. „Vzhľadom na rozsah skutku môže byť právna kvalifikácia zmenená na zločin neoprávneného nakladania s odpadmi. Vyšetrovateľ v súčasnosti čaká na znalecké posudky, ktoré budú rozhodujúce pre ďalší postup vo veci,“ dodal hovorca Prezídia Policajného zboru.


Zdroj: SITA.sk - Polícia objavila nelegálne uložený odpad v bývalých banských závodoch v okrese Spišská Nová Ves © SITA Všetky práva vyhradené.

