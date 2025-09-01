Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

01. septembra 2025

Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o takmer pätinu


Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o 18 percent, pričom ruské sily obsadili 464 štvorcových kilometrov územia. Uviedla to v pondelok skupina vojenských analytikov DeepState, informuje spravodajský ...



russia_ukraine_war_98861 1 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o 18 percent, pričom ruské sily obsadili 464 štvorcových kilometrov územia. Uviedla to v pondelok skupina vojenských analytikov DeepState, informuje spravodajský web Kyiv Independent.


Analýzu skupina DeepState zverejnila v čase prichádzajúcich správ o tom, že ukrajinskí vojaci postupne vytláčajú ruskú armádu z okolia mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti. Ukrajinské sily opätovne získali niekoľko okolitých dedín vrátane obce Novomychajlivka.

(Ruské sily) v skutočnosti nedosiahli žiadne väčšie operačné ciele. Obsadili najmä menšie dediny,“ povedal pre Kyiv Independent analytik fínskej skupiny Black Bird Group Emil Kastehelmi.


Zdroj: SITA.sk - Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o takmer pätinu © SITA Všetky práva vyhradené.

