 24hod.sk    Z domova

21. januára 2026

Polícia obvinila exministerku pôdohospodárstva a členku predsedníctva SNS Matečnú


Polícia obvinila exministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú v prípade údajného porušovania povinnosti pri správe cudzieho ...



Zdieľať
hovorme o jedle 2 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Polícia obvinila exministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú v prípade údajného porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk s tým, že spolu s členkou predsedníctva koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) bola obvinená aj ďalšia osoba.


Podľa stanoviska bratislavskej krajskej prokuratúry sa v súčasnosti nie je možné k veci vyjadriť, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania. „Zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu, akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ uviedol pre Aktuality hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.

Spravodajský portál pripomína, že Matečná pôsobila do marca minulého roka ako tretia štátna tajomníčka rezortu životného prostredia. Do funkcie ju menovala koaličná SNS. Ako nominantka tejto strany bola Matečná v rokoch 2016 až 2020 ministerkou pôdohospodárstva.


Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila exministerku pôdohospodárstva a členku predsedníctva SNS Matečnú © SITA Všetky práva vyhradené.

