Streda 21.1.2026
Úvodná strana
Slovensko starne a pracovná sila mizne. Zdravý a skúsený zamestnanec sa stáva zlatom firiem
Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny Európskej únie a už v najbližších rokoch bude čeliť výraznému poklesu pracovnej sily. Práve preto sa Union zdravotná poisťovňa v rámci 16. ročníka ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny Európskej únie a už v najbližších rokoch bude čeliť výraznému poklesu pracovnej sily. Práve preto sa Union zdravotná poisťovňa v rámci 16. ročníka súťaže Zdravá firma roka zameriava na tému Zdravé starnutie – ako strategickú výzvu aj príležitosť pre moderných zamestnávateľov.
"Zdravé starnutie už dávno nie je len otázkou sociálnej politiky alebo zdravotníctva. Stáva sa kľúčovou témou riadenia ľudí, konkurencieschopnosti firiem a dlhodobej udržateľnosti biznisu," hovorí GR Union Zdravotnej poisťovne, Michal Špaňár. Dodáva, že v kontexte stále drahšieho a nedostupnejšieho zdravotníctva, ktoré tiež postihne kritický nedostatok personálu, je starostlivosť o zdravie skutočne zodpovednosťou nie len jednotlivcov, ale aj zamestnávateľov.
Podľa Ľudmily Guerin, prezidentky HR Comm, firmy, ktoré budú tému starnutia pracovnej sily odkladať, riskujú oveľa viac než len vyššie náklady. Ide o stratu know-how, prevádzkovú nestabilitu a dramatické zvýšenie nákladov na nábor. "Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je už dnes realitou. Strata skúseného zamestnanca predstavuje strategické riziko, pretože jeho nahradenie stojí firmu často jeden až jedenapolnásobok ročnej mzdy," upozorňuje Ľ. Guerin.
Pozitívnou správou je, že pohľad zamestnávateľov na starších pracovníkov sa postupne mení. Z "rizikovej skupiny" sa stávajú nositelia stability, skúseností a kvality práce. Problémom však zostáva, že mnohé firmy riešia až dôsledky – absencie, pokles výkonu či vyhorenie – namiesto systematickej prevencie.
Práve prevencia, najmä v oblasti zdravia, psychickej pohody a ergonómie práce, sa ukazuje ako jeden z najefektívnejších nástrojov. Firmy, ktoré zaviedli preventívne zdravotné programy, podľa skúseností z praxe zaznamenali pokles absencií o 10 až 18 percent. Tie firmy, ktoré stále vnímajú generačnú rozmanitosť ako problém, budú musieť pristúpiť k svojmu riadeniu dátovo – nie intuitívne. "V skutočnosti totiž ide o jeden z najstabilnejších zdrojov inovácií a kvality. Slovensko bude potrebovať všetky vekové skupiny, ak chce udržať ekonomický rast," pripomína Guerin.
Udržať zamestnanca zdravého, motivovaného a výkonného aj po päťdesiatke dnes závisí od viacerých faktorov. Kľúčový je manažérsky štýl založený na rešpekte, jasných očakávaniach a flexibilite, psychologicky bezpečné pracovné prostredie, ale aj ergonomicky prispôsobené pracoviská.
"Najmä v priemysle vidíme nárast ochorení pohybového aparátu ako hlavnej príčiny dlhodobej PN. Investícia do ergonómie a prevencie je pritom výrazne lacnejšia než riešenie dôsledkov súvisiacich s nedostatkom výkonnej pracovnej sily," dodáva Michal Špaňár. Výzvou bude aj zvládanie rastúcich psychiatrických ochorení ako depresie, úzkosti či vyhorenie. Už dnes viaceré firmy na Slovensku ponúkajú svojim zamestnancom benefit psychológa na pracovisku. Ak sa k nemu zamestnanec so svojimi problémami dostane včas, nemusia prerásť do PN alebo do vážnejších životných situácií.
Práve o tom bude aj marcová konferencia Zdravá firma roka, kde sa bude hovoriť o ceste "od poznania k činu". Posolstvo je jasné: zdravé starnutie nie je HR projektom na okraji, ale strategickou investíciou do budúcnosti firmy.
"My síce v marci vyhlásime víťazov našej súťaže Zdravá firma roka v jednotlivých kategóriách, ale do budúcna budú víťazmi tie firmy, ktoré začnú už dnes podporovať svojich ľudí systematicky, dátovo a s dôrazom na prevenciu. Pretože v starnúcej spoločnosti bude zdravý a skúsený zamestnanec jednou z najcennejších konkurenčných výhod," uzatvára M. Špaňár.
