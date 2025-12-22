Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

22. decembra 2025

Polícia obvinila muža a ženu z obchodovania s ľuďmi, páchatelia si na mušku mali brať osoby bez domova – FOTO


Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 55-ročného muža a 43-ročnú ženu zo zločinu



22.12.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 55-ročného muža a 43-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Obvinení boli zadržaní 18. decembra 2025 v spolupráci so zásahovou jednotkou hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.


Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, podľa doterajších zistení mali obvinení od januára 2025 cielene vyhľadávať osoby bez domova, ktorým sľubovali ubytovanie a stravu. Tieto osoby následne ubytovali v provizórnej chatke vo Zvolene, kde sa im vyhrážali, zastrašovali ich a fyzickým násilím nútili odovzdávať finančné prostriedky pochádzajúce zo starobných a vdoveckých dôchodkov, ako aj zo sociálnych dávok.

"Predbežne vyčíslená škoda, ktorú mali obvinení týmto konaním získať, predstavuje sumu niekoľko tisíc eur, pričom presná výška finančného prospechu je naďalej predmetom vyšetrovania," uviedla Lea Vilhanová.

Okresný súd vo Zvolene rozhodol 20. decembra 2025 o vzatí oboch obvinených do väzby z dôvodu obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila muža a ženu z obchodovania s ľuďmi, páchatelia si na mušku mali brať osoby bez domova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Policajná akcia
