22.12.2025
Meniny má Adela
|Denník - Správy
22. decembra 2025
Práca pre platformy a digitálne aplikácie predbehla zákony, Tomášovo ministerstvo sa to chystá zmeniť
Ministerstvo práce pripravuje zásadnú zmenu pravidiel pre takzvanú platformovú prácu, ktorá sa dotkne tisícok ľudí pracujúcich pre ...
Rozmach platforiem predbehol zákony
Navrhovaná legislatíva reaguje na rýchly rozmach platformovej ekonomiky, ktorý predbehol súčasné zákony. Slovenský právny poriadok dnes nepozná osobitnú a ucelenú úpravu práce vykonávanej prostredníctvom digitálnych platforiem a Zákonník práce sa vzťahuje výlučne na klasický pracovnoprávny vzťah. V praxi však veľká časť ľudí pracujúcich pre platformy vystupuje ako samostatne zárobkovo činné osoby, hoci ich postavenie často napĺňa znaky závislej práce. Tento rozpor ich pripravuje o viaceré pracovné práva a sociálne istoty.
Práve odstránenie tohto problému patrí medzi hlavné ambície pripravovaného zákona. Nová úprava má zaviesť jasnejšie pravidlá na posudzovanie zmluvného statusu ľudí pracujúcich pre platformy a ustanoviť právnu domnienku pracovnoprávneho vzťahu. Tá má zjednodušiť situáciu jednotlivcov v sporoch s platformami, keď budú preukazovať, že ich práca má charakter závislej práce. Ako vyplýva z materiálu ministerstva, cieľom je posilniť procesné postavenie týchto osôb a uľahčiť im prístup k právam, ktoré by mali ako zamestnanci.
Významnou novinkou má byť aj regulácia algoritmického riadenia. Digitálne platformy čoraz častejšie využívajú automatizované systémy na prideľovanie práce, hodnotenie výkonu či rozhodovanie o ukončení spolupráce. Súčasné slovenské ani európske predpisy o ochrane osobných údajov tieto praktiky výslovne neriešia.
Pripravovaný zákon má preto zaviesť pravidlá transparentnosti, ľudského dohľadu nad automatizovanými rozhodnutiami a možnosť, aby rozhodnutia prijaté algoritmom preskúmal človek. Ministerstvo práce v tejto súvislosti zdôrazňuje, že cieľom je zabezpečiť ochranu osobných údajov a spravodlivé zaobchádzanie s osobami pracujúcimi pre platformy.
Zákon vytvorí procesné mechanizmy
Legislatíva sa má dotknúť aj oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, práva na informácie a prerokovanie pracovných podmienok, ako aj transparentnosti platforiem voči štátnym orgánom. Návrh počíta s tým, že štát jasne určí orgány dohľadu a ich kompetencie, aby bolo možné pravidlá reálne vymáhať. Zároveň má zákon vytvoriť procesné mechanizmy, ktoré umožnia pracovníkom domáhať sa svojich práv pred súdmi alebo príslušnými úradmi.
Osobitnú pozornosť venuje rezort aj otázke zastupovania ľudí, ktorí pre platformy pracujú mimo pracovného pomeru. Súčasná legislatíva takúto možnosť výslovne neupravuje, čo komplikuje kolektívnu ochranu ich záujmov. Nová úprava má túto medzeru preklenúť a priblížiť slovenský systém riešeniam, ktoré už fungujú v niektorých iných členských štátoch EÚ.
Ministerstvo práce zdôrazňuje, že cieľom pripravovaného zákona nie je vytvoriť úplne nový systém, ale nadviazať na existujúci právny rámec v oblasti závislej práce, podnikania, ochrany osobných údajov či inšpekcie práce a doplniť ho o špecifiká platformovej ekonomiky. Výsledkom má byť komplexná úprava, ktorá zabezpečí súlad slovenského práva s právom Európskej únie a zároveň zlepší pracovné podmienky ľudí, ktorých práca je dnes často na hranici medzi zamestnaním a podnikaním.
Zdroj: SITA.sk - Práca pre platformy a digitálne aplikácie predbehla zákony, Tomášovo ministerstvo sa to chystá zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.
