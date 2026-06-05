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05. júna 2026
Polícia obvinila osobu z napadnutia Ferenčáka, poslanec čaká na vysvetlenie motívu
Ján Ferenčák zároveň tvrdí, že rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente. Polícia obvinila osobu podozrivú z aprílového napadnutia nezaradeného poslanca
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5.6.2026 (SITA.sk) - Ján Ferenčák zároveň tvrdí, že rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente.
Polícia obvinila osobu podozrivú z aprílového napadnutia nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Informovala o tom televízia Joj na portáli noviny.sk. Zároveň pripomína, že pri incidente poslanec utrpel zranenia a útok sa odohral pred očami jeho dcéry.
„Skutok sa stal. Došlo k napadnutiu. Advokát ma informoval, že nám bolo doručené rozhodnutie, že bola konkrétna osoba obvinená. Tým pádom konanie pokračuje ďalej,“ uviedol pre Joj Ferenčák s tým, že dotyčná osoba bola obvinená z výtržníctva a napadnutia. Poslanec zároveň tvrdí, že rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente.
„Som rád, že sa nielen potvrdilo to všetko, čo som tvrdil, ale aj Policajný zbor našiel konkrétnu osobu, a keďže dôkazne mali dostatok dôkazov, tak ju aj obvinil. Vždy, čo tvrdím, tak stojí na pravde,“ vyhlásil pre Joj Ferenčák. Poslanec zároveň podľa vlastných slov stále nevie, aký motív mohol mať útočník. „Aj ja som zvedavý, aký motív činu táto osoba mala voči mne. To meno mi nič nehovorí,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila osobu z napadnutia Ferenčáka, poslanec čaká na vysvetlenie motívu © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia obvinila osobu podozrivú z aprílového napadnutia nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Informovala o tom televízia Joj na portáli noviny.sk. Zároveň pripomína, že pri incidente poslanec utrpel zranenia a útok sa odohral pred očami jeho dcéry.
„Skutok sa stal. Došlo k napadnutiu. Advokát ma informoval, že nám bolo doručené rozhodnutie, že bola konkrétna osoba obvinená. Tým pádom konanie pokračuje ďalej,“ uviedol pre Joj Ferenčák s tým, že dotyčná osoba bola obvinená z výtržníctva a napadnutia. Poslanec zároveň tvrdí, že rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenia o incidente.
„Som rád, že sa nielen potvrdilo to všetko, čo som tvrdil, ale aj Policajný zbor našiel konkrétnu osobu, a keďže dôkazne mali dostatok dôkazov, tak ju aj obvinil. Vždy, čo tvrdím, tak stojí na pravde,“ vyhlásil pre Joj Ferenčák. Poslanec zároveň podľa vlastných slov stále nevie, aký motív mohol mať útočník. „Aj ja som zvedavý, aký motív činu táto osoba mala voči mne. To meno mi nič nehovorí,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Polícia obvinila osobu z napadnutia Ferenčáka, poslanec čaká na vysvetlenie motívu © SITA Všetky práva vyhradené.
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