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05. júna 2026
Kyjev pripustil tvrdenie Moskvy, že dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave, bol ukrajinský – FOTO
Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.
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5.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.
Námorný dron, ktorý v piatok nadránom explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, patril Ukrajine, uviedlo ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vo vyhlásení na Telegrame.
„Ide o ukrajinské bezposádkové námorné prostriedky,“ uviedla ambasáda s tým, že pokusy „priamo či nepriamo“ spájať dron s Ruskom sú „úplne nepodložené“. Rumunské úrady bezprostredne neoznámili pôvod dronu ani ďalšie podrobnosti o incidente, ktorý si, našťastie, nevyžiadal žiadne obete.
Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia. „Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jeden z bezpilotných hladinných prostriedkov ukrajinského námorníctva dostal pod vplyv nepriateľských systémov elektronického boja, stratil kontrolu a skončil pri pobreží Rumunska,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.
K výbuchu došlo len týždeň potom, ako údajne ruský dron narazil do obytného domu a zranil dvoch ľudí. Bukurešť v reakcii oznámila vyhostenie ruského generálneho konzula v Konstanci a uzavretie tamojšieho ruského konzulátu.
Podľa rumunského prezidenta Nicușora Dana zodpovednosť za podobné incidenty nesie Moskva. „Tento vážny incident, už druhý v priebehu týždňa, je...priamym dôsledkom nelegálnej ruskej vojny proti nášmu susedovi,“ napísal na sieti X v odpovedi na prejav solidarity zo strany šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Dodal, že Rumunsko naďalej podporuje Ukrajinu pri jej obrane.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev pripustil tvrdenie Moskvy, že dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave, bol ukrajinský – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Námorný dron, ktorý v piatok nadránom explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, patril Ukrajine, uviedlo ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vo vyhlásení na Telegrame.
„Ide o ukrajinské bezposádkové námorné prostriedky,“ uviedla ambasáda s tým, že pokusy „priamo či nepriamo“ spájať dron s Ruskom sú „úplne nepodložené“. Rumunské úrady bezprostredne neoznámili pôvod dronu ani ďalšie podrobnosti o incidente, ktorý si, našťastie, nevyžiadal žiadne obete.
Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia. „Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jeden z bezpilotných hladinných prostriedkov ukrajinského námorníctva dostal pod vplyv nepriateľských systémov elektronického boja, stratil kontrolu a skončil pri pobreží Rumunska,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.
K výbuchu došlo len týždeň potom, ako údajne ruský dron narazil do obytného domu a zranil dvoch ľudí. Bukurešť v reakcii oznámila vyhostenie ruského generálneho konzula v Konstanci a uzavretie tamojšieho ruského konzulátu.
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Romanian President Nicusor Dan: "These are the direct consequences of the war of aggression launched by Russia against Ukraine."
A maritime… pic.twitter.com/ujrWkKGnAl
— OSINT Intuit™ (@UKikaski) June 5, 2026
Podľa rumunského prezidenta Nicușora Dana zodpovednosť za podobné incidenty nesie Moskva. „Tento vážny incident, už druhý v priebehu týždňa, je...priamym dôsledkom nelegálnej ruskej vojny proti nášmu susedovi,“ napísal na sieti X v odpovedi na prejav solidarity zo strany šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Dodal, že Rumunsko naďalej podporuje Ukrajinu pri jej obrane.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kyjev pripustil tvrdenie Moskvy, že dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave, bol ukrajinský – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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