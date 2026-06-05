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05. júna 2026

Kyjev pripustil tvrdenie Moskvy, že dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave, bol ukrajinský – FOTO


Tagy: Čierne more námorný dron Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské námornictvo Vojna na Ukrajine

Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.



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romania_port_drone_blast_67254 676x450 5.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.


Námorný dron, ktorý v piatok nadránom explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, patril Ukrajine, uviedlo ruské veľvyslanectvo v Rumunsku vo vyhlásení na Telegrame.

„Ide o ukrajinské bezposádkové námorné prostriedky,“ uviedla ambasáda s tým, že pokusy „priamo či nepriamo“ spájať dron s Ruskom  sú „úplne nepodložené“. Rumunské úrady bezprostredne neoznámili pôvod dronu ani ďalšie podrobnosti o incidente, ktorý si, našťastie, nevyžiadal žiadne obete.

Ukrajinské námorníctvo informáciu o pôvode dronu potvrdilo s tým, že dron sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia. „Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jeden z bezpilotných hladinných prostriedkov ukrajinského námorníctva dostal pod vplyv nepriateľských systémov elektronického boja, stratil kontrolu a skončil pri pobreží Rumunska,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.

K výbuchu došlo len týždeň potom, ako údajne ruský dron narazil do obytného domu a zranil dvoch ľudí. Bukurešť v reakcii oznámila vyhostenie ruského generálneho konzula v Konstanci a uzavretie tamojšieho ruského konzulátu.

Podľa rumunského prezidenta Nicușora Dana zodpovednosť za podobné incidenty nesie Moskva. „Tento vážny incident, už druhý v priebehu týždňa, je...priamym dôsledkom nelegálnej ruskej vojny proti nášmu susedovi,“ napísal na sieti X v odpovedi na prejav solidarity zo strany šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Dodal, že Rumunsko naďalej podporuje Ukrajinu pri jej obrane.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Kyjev pripustil tvrdenie Moskvy, že dron, ktorý vybuchol v rumunskom prístave, bol ukrajinský – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more námorný dron Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské námornictvo Vojna na Ukrajine
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