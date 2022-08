Polícia obvinila poslancov Kuffovcov, dôvodom je nebezpečné vyhrážanie

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičných poslancov Štefana Kuffu Filipa Kuffu obvinila polícia pre nebezpečné vyhrážanie. Medializované informácie na sociálnej sieti potvrdil Filip Kuffa. Podľa neho však ide o vykonštruovanú vec.„Naozaj proti nám vyšetrovacie orgány na okresnej úrovni vzniesli takéto obvinenie," povedal Kuffa. Skutok sa však podľa neho stal v čase, keď ani on ani jeho otec neboli na údajnom mieste činu. Konkrétne Filip Kuffa bol podľa vlastných slov v Bratislave a jeho otec Štefan v Nemecku.„Toto obvinenie, ktoré bolo voči nám vznesené, nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované. A dávam si to do súvislosti aj s tým, že v komunálnych voľbách za stranu Život idem za Prešovský kraj kandidovať za župana," dodal Kuffa.Podľa medializovaných informácií má obvinenie súvisieť so sporom poslancov a kežmarského poľnohospodára o vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov.